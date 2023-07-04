Стиральная машинка давно и прочно вошла в наш быт, однако мало кто задумывается о том, что даже в выключенном состоянии этот агрегат требует особого к себе отношения. О том, нужно ли закрывать дверцу стиральной машины - читайте в материале.

Стиральная машинка настолько прочно вошла в нашу жизнь, что уже ни одна хозяйка не представляет свою жизнь без этого блага цивилизации. Однако мало кто знает, что большинство из нас при использовании машинки из раза в раз совершают одну и ту же роковую ошибку.

Мы расскажем вам, можно ли оставить стиралку без присмотра и почему в некоторых аппаратах со временем появляется затхлый запах.

Можно ли оставить стиралку без присмотра

Теоретически да, можно. Согласно инструкции, это умная техника, которая работает по заранее заданной программе. В идеале машинка закончит стирку в выбранном вами режиме, прополощет белье, сольет воду и после режима отжима выключится. Казалось бы, что может пойти не так.

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Увы, как показывает практика, не так может пойти абсолютно все. Если у вас забиты трубы, во время слива вода из машинки будет идти не в канализацию, а на ваш пол. Если шланг слива износился или потрескался - стирка закончится потопом. Та же проблема случится, если шланг слива просто банально спадет из-за ослабления гайки, которая из-за частой вибрации может слегка открутиться.

Согласитесь, если в этот момент вы будете дома и сразу же примете меры, последствия катастрофы будут гораздо менее болезненными. А вот если такая ситуация произойдет, когда уйдете на работу, вечером вас будет ждать не только вздувшийся ламинат, но и разгневанные соседи. Поэтому, запомните раз и навсегда: любая техника может дать сбой, а это значит, что даже самую современную машинку нельзя оставлять без присмотра.

Если вам срочно нужно уйти, помните, что гораздо проще отложить стирку, чем потом долго и усердно откладывать деньги на ремонт себе и соседям.

Что нельзя делать после окончания стирки

Стиральная машинка - это техника, которая требует к себе уважения и при неправильной эксплуатации вы можете столкнуться с серьезными проблемами. Именно поэтому, когда агрегат подаст сигнал о том, что режим стирки закончен, категорически нельзя:

оставлять мокрое белье в барабане до высыхания;

доставать мокрое белье из включенной в сеть машинки;

открывать люк до того, как вы нажмете кнопку выключения машинки;

мыть или протирать внутреннюю часть агрегата, который подключен к сети;

сушить белье на открытой дверце машинки;

становиться ногами на верхнюю крышку аппарата или ставить на нее предметы весом 50 кг и более.

Поэтому постарайтесь никогда не ставить на машинку ничего тяжелого. Кроме того, учтите, что микроволновка или любая другая техника, стоящая на крышке стиралки - это очень плохая идея.

Нужно ли закрывать дверь в стиральной машине

Если машинка выключена, дверца всегда должна быть слегка открыта. Дело в том, что во время отжима часть воды все-равно остается в барабане. Никогда все 100% жидкости не уйдут в слив. Как правило вода остается в самом барабане и в резиновых прокладках вокруг люка.

И если не ушедшую воду из барабана впитает белье, которое там еще лежит, то в резиновом ободе вокруг люка она останется до тех пор, пока не высохнет, или вы ее не вытрете.

Это значит, что в стиральной машинке всегда влажная среда, даже когда аппарат выключен. При закрытой дверце уже через 10 часов в машинке начнут появляться бактерии. Как результат - достаточно быстро образуется плесень и затхлый запах.

Работники химчисток уверяют, что именно дверцы - самая проблемная деталь любого аппарата, как бытового, так и промышленного.

Дело в том, что многие опасаются, что открытая стиральная машина - это дополнительная нагрузка на петли, и со временем люк начнет провисать и будет не плотно закрываться.

Однако закрытый люк - это не менее серьезная проблема в виде плесени и вони. Именно поэтому работники химчисток говорят, что ответ на вопрос о том нужно ли закрывать дверцу стиральной машины, находится посередине между "да" и "нет". Дверца должна быть приоткрыта, и никак иначе.

Распахнутый настежь лючок действительно будет давить на петли, и они начнут провисать. Кроме того, это просто неудобно, и в итоге кто-нибудь обязательно зацепит открытую дверцу, рискуя сломать ее или вырвать вместе с креплением. Закрытая дверца станет рассадником для бактерий. Поэтому запомните, что машинка в состоянии покоя всегда должна быть приоткрыта таким образом, чтобы к барабану был доступ свежего воздуха.

Раньше мы писали о том, как эффективно очистить барабан стиральной машины.

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