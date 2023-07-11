Рассказываем, можно ли оставлять вещи в стиральной машине после стирки и что делать, если так произошло.

Стирка - это неотъемлемая часть быта человека. Очень часто белье закидывают постирать ночью, а на утро за остальными делами про него благополучно забывают. Рассказываем, что делать, если забыл вещи в стиральной машине и они даже начали неприятно пахнуть?

Можно ли хранить грязное белье в стиральной машине

Внутри бака стиральной машины влажно и тепло, что является идеальной средой для развития плесени и грибка. Хранить грязное белье в стиральной машине категорически запрещено.

Если в таких условиях оставить вещи, они впитают в себя все неприятные запахи. Отстирывать их после этого сомнительное удовольствие. Одежда должна сушиться на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Это гораздо дешевле и экономичнее, чем сушилка.

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Что будет, если оставить вещи в стиральной машине на ночь или неделю

Если же надолго оставить мокрые вещи внутри стиралки, на барабане появятся бактерии и плесень, а само белье начнет вонять.

Для бытовой техники подобная практика не остается незаметной. Из-за этого она может начать чаще ломаться и требовать ремонта. Также в барабане появится неприятный запах, от которого сложно избавиться.

Что делать, если вещи завонялись в воде

Вещи начинают неприятно пахнуть в стиральной машине, когда на них появляются бактерии или даже плесень. В этом случае нужно еще раз все постирать, однако используя самую высокую температуру, чтобы сделать их чистыми и избавиться от вони.

Затем вещи вывешиваем и переходим к бытовой технике - барабан нужно вымыть с лимонной кислотой, а резинки - насухо протереть.

Сколько можно не вытаскивать вещи из стиральной машины

По мнению экспертов, крайний срок, сколько может лежать белье в машинке, не превышает 12 часов. По истечении этого времени, его нужно сразу вывесить. Такой зазор оставляется, чтобы можно было запускать цикл стирки перед сном.

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