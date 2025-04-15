Красивую и необычную глазурь на паску можно приготовить не только из белка и сахара.

Пасхальную выпечку традиционно принято украшать глазурью, посыпкой или орехами. Кто-то отдает предпочтение классике, а кто-то любит попробовать что-то новое. Рассказываем, как приготовить белковую глазурь на пасху классическую, а также на основе шоколада и маршмеллоу и что можно в нее добавить, чтобы она не липла и не осыпалась.

Глазурь для пасхи из сахара

Приготовление глазури не требует какой-то особой сноровки - если следовать всем правилам, то ее приготовить довольно легко. Самая простая - это белая сахарная глазурь.

Считается классикой, ею украшают не только пасхальную выпечку, но также пряники или печенье.

Видео дня

Вам понадобятся:

220 г сахарной пудры;

1 белок яйца;

0,5 ч. л. сока лимона.

Белок и лимонный сок смешать, взбивая, порциями всыпать сахарную пудру. Взбивать нужно до тех пор, пока глазурь не будет "держаться" на венчике (то есть, она не должна течь). Важно использовать для взбивания чистую и сухую (!) посуду.

Если глазурь получилась чересчур густой - разведите ее лимонным соком.

Глазурь для пасхи с желатином

Глазурь на пасху с желатином пользуется необычайной популярностью, так как она стопроцентно не будет крошиться и липнуть. Поэтому многие хозяйки украшают свои пасочки именно такой глазурью.

Вам понадобятся:

200 г сахара;

75 мл воды;

5 г желатина + 25 мл воды;

30 мл сока лимона.

Желатин залить водой в пропорции 1:5 или 1:6, дать ему набухнуть. Сахар смешать с водой и нагреть на плите, пока сахар не растворится. Немного остудить и добавить желатин, постоянно помешивая массу - желатин должен полностью разойтись. Взбить на малых оборотах, а затем увеличивать их. Когда появится пена, добавить лимонный сок, взбить до загустения. Такой глазурью нужно сразу же покрывать паски, так как она быстро застывает. Готовую выпечку нужно оставить на пару часов, чтобы покрытие хорошо застыло.

Чем можно покрыть куличи сверху еще, кроме классической глазури? Если вдруг вам захотелось удивить близких или попробовать необычный рецепт, то предлагаем попробовать шоколадную глазурь или из маршмеллоу.

Глазурь из белого шоколада

Получается нежная и мягкая на вкус, и совсем легко готовится. Отличным дополнением к ней будут украшения из орехов.

Вам понадобятся:

200 г белого шоколада;

50 мл сливок (жирность 33%);

50 г масла сливочного.

По сути, это будет ганаш, который кондитеры обычно используют для начинки макарон и приготовления других десертов. Нужно растопить шоколад на водяной бане (можно в микроволновке, но импульсным способом, по 10 секунд), постепенно влить горячие сливки, перемешать. Положить масло, снова перемешать. Украсить пасху.

Ганаш будет становиться плотнее по мере остывания.

Глазурь из маршмеллоу

Это вариант для ленивых, как сделать глазурь легко - нужно будет купить готовые маршмеллоу и сливки. Получается на подобие глазури на желатине.

Вам понадобятся:

1,5 пачки маршмеллоу (это около 120 г);

80 мл сливок (20% жирности).

Маршмеллоу соединить со сливками в кастрюле с толстым дном, поставить на небольшой огонь и растопить, помешивая. Если смесь очень тягучая, добавить еще сливок и перемешать - нужно, чтобы глазурь стекала, но не была жидкой. Смажьте пасхи одним слоем, дайте подсохнуть и смажьте еще раз. Украшать нужно сразу же.

Напомним, ранее мы рассказывали, как покрасить яйца в луковой шелухе и других безопасных красителях.

Вас также могут заинтересовать новости: