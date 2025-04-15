Это очень вкусная и необычная пасха, которую несложно повторить дома.

Уже давно пасха творожная готовится украинскими хозяйками также часто, как и куличи из сдобного теста. Она получается нежной, вкусной и просто тает во рту.

Сегодня мы рассмотрим, как делается творожная пасха быстрого приготовления, запеченная в духовке и со вкусом "три шоколада".

Простая пасха творожная - рецепт

Это самый простой, базовый вариант этого традиционного блюда. Пасха - рецепт которой мы описываем - делается очень быстро и не нуждается в духовке. Для нее нужно взять:

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один килограмм творога;

125 граммов сметаны;

100 граммов сливочного масла;

стакан сахара;

изюм и цукаты;

пакетик ванильного сахара;

декоративную посыпку.

Цукаты с изюмом нужно залить кипятком и ненадолго оставить. Если творог зернистый, его нужно перебить в пасту с помощью блендера. Добавляем туда все ингредиенты, кроме сухофруктов, а затем - перемешиваем. Изюм и цукаты откидываем на сито и, когда стечет вся вода, перекладываем на бумажное полотенце, чтоб убрать оставшуюся влагу.

Подготовьте формочку для пасхи. Переворачиваем ее и выстилаем марлей. Края должны свисать аж до низа формочки. В "тесто" вмешиваем изюм и цукаты. Перемещаем все в формочку. Закрываем марлей и сверху ставим пресс.

Оставляем в холодильнике на ночь. Затем достаем, разворачиваем марлю, накрываем блюдом и аккуратно переворачиваем. Далее снимаем форму и осторожно - марлю. На этом этапе можно переходить к украшению изделия по своему вкусу.

Следующая пасха потребует больше усилий, ведь нам нужно будет приготовить сразу три разных слоя, но усилия того стоят.

Творожная пасха три шоколада

Это интересный вариант пасхи с очень насыщенным шоколадным вкусом, который прекрасно подойдет для сладкоежек. Ею можно наслаждаться с чашкой кофе или чая в теплое пасхальное утро.

Для приготовления берем:

600 граммов творога;

два желтка;

100 граммов сахара;

одну чайную ложку ванильного сахара;

50 миллилитров молока;

100 граммов сливочного масла;

30 граммов белого шоколада;

50 граммов молочного шоколада;

60 граммов горького шоколада.

Творог перебиваем блендером. Желтки с ванилью и сахаром взбиваем до побеления. Вливаем молоко в эту жидкость и будем заваривать ее на водяной бане. Прогреваем пока смесь не загустеет. Не забывайте помешивать, чтоб не прилипло и следите, чтоб молочно-яичная смесь не закипала. Как понять, что готово: проведите лопаткой по поверхности - если след не пропал, значит густота подходящая.

Убираем массу с бани и вмешиваем туда масло. Добавляем творог и доводим до однородности.

Теперь переходим к растапливанию шоколада. Каждый вид нагреваем отдельно. Наше "тесто" нужно разделить на три части разного размера, поскольку и шоколада у нас разное количество. Готовим слои: в самый маленький нужно влить белый шоколад, а в самый большой - черный.

Формочку выстилаем марлей. Слои выкладываем так: белый, молочный и черный. Далее нужно выравнять основу, накрыть ее марлей и прижать грузом.

Пасху оставляем ночевать в холоде, а на утро аккуратно переворачиваем на тарелку и достаем. Ее можно дополнительно украшать как вам захочется.

Напоследок осталась творожная пасха в духовке. Она существенно отличается от двух предыдущих и будет напоминать традиционную.

Творожная пасха в духовке - пошаговый рецепт

Готовится эта творожная пасха в духовке с мукой. У нее будет дрожжевое тесто, которое обеспечит пышную и мягкую текстуру выпечки. Для приготовления берем:

200 граммов творога;

два яйца;

200 миллилитров молока;

50 граммов масла сливочного;

две чайные ложки сухих дрожжей;

150 граммов сахара;

0,5 чайной ложки соли;

550 граммов муки;

100 граммов изюма.

Чтоб сделать глазурь, нужно отложить стакан (200 г) сахарной пудры, два белка от яиц и столовую ложку сока лимона.

Молоко слегка подогреваем и всыпаем дрожжи. Изюм заливаем кипятком и ненадолго оставляем.

Смешиваем яйца, растопленное масло, сахар, соль и творог. Также вливаем туда молоко и перемешиваем.

Изюм просушиваем бумажными полотенцами, а муку - просеиваем. Добавляем сухофрукты в творожную смесь и частями вмешиваем туда муку. Когда станет тяжело перемешивать ложкой, перемещаем на рабочую поверхность и вымешиваем тесто.

Накрываем его полотенцем и оставляем подходить в теплом месте на полтора часа. Обминаем его и даем повторно подойти. На это уйдет около 40 минут. Делим тесто на части. Формочки для пасхи смазываем растительным маслом и перекладываем туда тесто. Оставляем их подниматься и выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Достаем пасхи и даем им остыть. Теперь готовим глазурь. Взбиваем белок, частями всыпая пудру. Последним добавляем лимонный сок. Выпечку окунаем в глазурь верхушками и украшаем посыпкой. Творожная пасха печеная - готова.

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