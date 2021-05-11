Жительница Славянска гуляла по улице без одежды / скриншот
В Славянске (Донецкая область) на улице заметили полностью обнаженную прохожую.
Соответствующее видео распространили местные Телеграм-каналы.
"Местная дама, не выдержав погоды, психанула и разделась догола, открыв летний сезон. Закрыли пляжный показ сотрудники полиции, аккуратно набросив на женщину куртец. В пятницу, кстати, обещают +27", - говорится в сообщении.
На записи видно, что после "прогулки" к женщине подъехали патрульные и, вероятно, задержали ее.
Внимание! Видео 18+.
Голая женщина
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