Например, если кто-то раздражает вас молчаливым обращением, он почти наверняка пытается вами манипулировать, уверены психологи.

Психологи выделяют пять фраз и тактик, которые в общении часто используют манипуляторы. Одна из них - оскорбление, замаскированное под комплимент, пишет hackspirit.com.

Фразы, которые используют манипуляторы:

"Вы набрали вес/изменили макияж/поменяли стиль?". Британское исследование женской дружбы обнаружило, что манипулирующие люди используют такие инструменты, как критика, чтобы нанести опасный удар по вашей уверенности. Они делают этот шаг, чтобы удержать вас на шаткой почве, делая вас более восприимчивыми к их проблемному влиянию и контролю.

"Думаю, мои чувства не имеют значения". Вышеупомянутое исследование женской дружбы углубилось в еще одну распространенную тактику манипуляторов - чрезмерная драматизация, как способ взять ситуацию под свой контроль и заставить вас сыграть в его драму. Такое поведение означает, что они не просто выражают недовольство, они на 100% пытаются вызвать одно чувство - чувство вины с большой буквы.

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*Молчание*. Исследование, проведенное в США, показало, что, если кто-то раздражает вас молчаливым обращением, он почти наверняка пытается вами манипулировать.

"Надеюсь, ты знаешь, что ты лучший человек в мире". Иногда комплименты - инструмент №1 в арсенале манипулятора. Это тактика отвлечения внимания от более серьезной проблемы. Совсем недавно австралийское исследование изучило этот феномен. Исследователи обнаружили, что наиболее манипулирующие люди склонны "подбадривать и делать комплименты, чтобы повлиять на поведение".

"Я знаю, что ты просто бросишь меня". Исследование, опубликованное в журнале "Феноменология социальных нарушений", показало, что люди могут намеренно использовать "манипулятивные стратегии, чтобы обеспечить удовлетворение своих потребностей", и это может выражаться в намеках, что вы их бросите. В конечном счете, это стратегия направлена на то, чтобы заставить вас остаться.

Ранее УНИАН писал, как вычислить фальшивого друга.

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