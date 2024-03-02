Украинцы характеризуются идеей кумовства. У нас много страхов зарождается от того, кто и что кому рассказал, заявил Лунев.

Доцент кафедры общей и медицинской психологии при университете Богомольца Виталий Лунев объяснил, нормально ли во время войны бояться мобилизации или повестки, когда у каждого украинца есть "кум" в министерстве, который шепчет пугающие слухи или преувеличенные истории "фронтовой правды".

По словам психолога, украинское общество в целом можно охарактеризовать идеей кумовства. То есть люди естественно больше доверяют тому, что слышат от близких.

"У нас же многие истории начинаются с того, что кому-то рассказывал кум. У каждого есть кум в ОП, кум в министерстве и кум, который воюет. Та информация, которую мы получаем не от официальных источников, а от кумовьев, входит в конфликт с публичной версией", - пояснил Лунев РБК-Украина.

По его словам, от этого у людей зарождаются еще больше страхов перед мобилизацией и армией, ведь такие кумовские разговоры могут перекрывать официальные истории, которые пытается пропагандировать государство.

В то же время сама мобилизация - это массовый социальный процесс. В психологии тех, кто первым на нее откликнулся, можно условно назвать пассионариями. "Это добровольцы, которые брали оружие, записывались в ТрО и тому подобное. Это волна, когда включаются только они", - уточнил академик.

Но упомянутые волны быстро заканчиваются, и менее пассионарная часть общества иначе относиться к процессам мобилизации, ведь в этом вопросе нет добровольной идеи.

Лунев пояснил, что в атмосфере неверия и непонимания логики тех или иных вещей, страх общества - это нормальная реакция.

"Поэтому страх - это типичная автоматическая реакция. Есть вопрос сопротивления, это контрдействие. Что говорить о тех, кто сейчас хочет или не хочет? В вопросе мобилизации нет добровольной идеи", - акцентировал он.

Украина должна делать ставку не на мобилизацию - мнение военного

Напомним, Верховная Рада Украины все еще не проголосовала за обновленный законопроект мобилизации. Сейчас в парламенте рассматривается его версия под номером 10449, однако из-за многочисленного количества правок, законодательный процесс затянулся на несколько месяцев.

В то же время некоторые военные высказывают мнение, что Украину спасет не усиленная мобилизация, а набор добровольцев в армию. Об этом СМИ говорил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он считает, что государство должно делать ставку на высококачественный рекрутинг, по примеру набора в "Азов" и 3 ОШБр.

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