В финал попали более 40 снимков животных / Comedy Wildlife Photography

Больше 40 снимков животных из разных уголков мира опубликованы на сайте Comedy Wildlife Photography.

По словам организаторов, целью этого веселого конкурса является напоминание о том, как важно беречь дикую природу. Победителей Comedy Wildlife Photography Awards жюри объявит 22 октября.

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Автор: Денис Прядко