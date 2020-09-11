Победителей Comedy Wildlife Photography Awards жюри объявит 22 октября.

Премия Comedy Wildlife Photography выбрала самые смешные фотографии животных за 2020 год.

Больше 40 снимков животных из разных уголков мира опубликованы на сайте Comedy Wildlife Photography.

По словам организаторов, целью этого веселого конкурса является напоминание о том, как важно беречь дикую природу. Победителей Comedy Wildlife Photography Awards жюри объявит 22 октября.

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Автор: Денис Прядко