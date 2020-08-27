Ветеринары диагностировали у животных затяжную депрессию.

В Варшавском зоопарке слонов будут спасать от стресса с помощью масла каннабиса.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Слонам такая терапия нравится. Масло, которое добавляют в пищу, не вызывает интоксикации, зато нормализует давление и уменьшает воспалительные процессы", – говорится в сюжете.

Дело в том, что в марте в зоопарке Варшавы умерла главная слониха стада. Из-за этого остальные слоны очень переживали.

"Ветеринары диагностировали у них затяжную депрессию. Поэтому и решили начать экспериментальное лечение с элементами каннабиса. За несколько месяцев результат оценят окончательно", - добавляется в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц