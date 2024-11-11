По словам эксперта, в браке важно быть услышанными и постоянно коммуницировать.

Некоторые люди со временем могут воспринимать свой брак, как тюрьму, которую они сами для себя создали. В основном их партнеры не подозревают об их чувствах, пока не становится очень поздно. Несмотря на то, что брак должен нравиться обоим партнерам, все же есть люди, которые чувствуют себя в ловушке и растерянными. Поэтому доктор философии, американский психолог Марк Треверс назвал для Forbes 4 признака, которые помогут понять, что вы чувствуете себя в браке одинокими.

Не чувствуете себя услышанными

По словам эксперта, исследование из статьи 2023 года, показывает, что пары, которые по-настоящему могут слушать друг друга, имеют более счастливые браки. Если вы игнорируете простые просьбы вашего партнера, то это может создать у него ощущение того, что его не слышат.

"Речь идет не только о том, чтобы один человек получал то, что хочет, - речь идет об активной, открытой коммуникации. В статье подчеркивается важность того, чтобы другой человек чувствовал, что его слышат и заботятся о нем в браке. Убедитесь, что вы находите время, чтобы услышать, что говорит ваш партнёр, даже если просьба крошечная - этот маленький жест может иметь большое значение для ваших отношений", - советует Треверс.

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Только кто-то один из партнеров решает все за двоих

В исследовании 2018 года говорится о том, что деспотичное поведение супругов является одной из главных причин, почему они разводятся. По словам психолога, если для вас хорошо только тогда, когда вы диктуете свои условия, то это может привести к тому, что партнер обидится на вас.

"Чувство подавленности может возникать у людей, которые чувствуют, что они постоянно уступают тому, чего хочет их партнер. Если ваш партнер чувствует, что его планы всегда приносятся в жертву тому, чего хотите вы, это может стать причиной конфликта в браке. Это может звучать банально, но в браке компромисс является ключевым. Возможно, вы оба не получите того, чего хотите, но вы всегда можете найти здоровую середину", - подчеркнул доктор философии.

Вы идете на жертвы

Исследования показали, что одинокие женщины, не имеющие детей, являются одними из самых счастливых в обществе и на это, по словам Треверса, могут быть существенные причины. Он продолжил, что по традиционным установкам женщина должна отказаться от карьеры, социального статуса и своих амбиций, чтобы вести домашнее хозяйство, как только она выходит замуж.

"От женщин больше, чем от мужчин, ожидают, что они примут свой новый статус домохозяйки, отказываясь от всех предыдущих мечтаний - и в то же время поддерживая амбиции своих мужчин. Более того, их считают эгоистками, если они решаются хотеть чего-то большего, чем супружеский дом", - добавил психолог.

Вы принимаете все финансовые решения

Эксперт отметил, что исследование за 2023 год показало, что 40% супружеских ссор касаются финансов. По его словам, если вы и ваш партнер имеете разные взгляды на то, как тратить общий бюджет, это может стать источником конфликта.

"Ситуация ухудшается в отношениях, где учитывается мнение только одного партнера, поскольку он является "кормильцем". Если ваш партнер не имеет права голоса при распределении денег, он может чувствовать себя бесправным. Убедитесь, что разговоры о деньгах являются открытыми и честными, а когда дело доходит до финансов, нужно идти на компромиссы, чтобы каждый получил то, что ему нужно", - подытожил доктор Треверс.

Отношения между людьми - другие советы

Ранее стало известно, как понять, что в ваших отношениях нет настоящей любви. В частности эксперты назвали такие признаки: постоянное чувство раздражения, отсутствие интереса к совместному времени, ссоры без примирений и другие причины.

Также психолог назвал 3 признака того, что пара страдает от "синдрома соседа по комнате". По его словам, в таком состоянии влюбленные, вероятно, испытывают сильный эмоциональный разрыв, ведь они живут как сожители, но им не хватает близости.

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