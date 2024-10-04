Психолог дал советы, как действовать в таких случаях.

Во время совместного проживания влюбленные пары начинают испытывать "синдром соседа по комнате". В таком состоянии пары, скорее всего, испытывают сильный эмоциональный разрыв, они живут как сожители, однако им не хватает близости, которая так важна в здоровых отношениях. Об этом рассказывает американский психолог, доктор философии Марк Треверс для издания Forbes.

Эксперт назвал три способа, как именно может проявляться "синдром соседа по комнате" и как распознать его признаки в ваших отношениях с партнером.

Вы живете совершенно разными жизнями

Пары, которые сталкиваются с этим синдромом, вероятно, будут иметь разные хобби, распорядок дня и круги общения. Сначала это может стать тревожным признаком, но реальные проблемы могут начаться, когда партнеры будут проводить мало времени вместе, кроме выполнения ежедневных обязанностей, считает Треверс.

Видео дня

Психолог, ссылаясь на исследование 2020 года, заметил, что пары, которые активно уделяют время друг другу, имеют более высокий уровень взаимопонимания.

"Однако это касалось только тех пар, которые уже имели качественные отношения, приносящие удовольствие. Если фундамент отношений шаткий или нереализованный, эти инвестиции могут не привести к увеличению счастья - возможно, именно поэтому некоторые пары, которые застряли в синдроме соседа по комнате, не испытывают подъёма от совместного времяпрепровождения", - объяснил Треверс.

Поэтому доктор философии советует подумать, когда вы в последний раз по-настоящему были довольны компанией своего партнера, не отвлекаясь на другие дела и не испытывая чувства долга. Если вам трудно вспомнить этот момент, тогда стоит обратить внимание, насколько холодными друг к другу вы могли стать.

Вы редко бываете близкими

Любовная или сексуальная близость имеет важное значение для здоровых отношений, однако когда она начинает быть рутинной или если желания вообще нет, то оба партнера чувствуют себя разобщенными.

"Секс может казаться обязанностью, а не моментом страсти, а маленькие жесты - держание за руки, объятия или поцелуи - могут казаться отталкивающими или ненужными", - подчеркивает Треверс.

В исследовании 2019 года, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences, говорится о том, что пары, которые поддерживают сильное интимное влечение друг к другу обычно имеют полноценную и лучшую сексуальную жизнь.

"То есть, когда партнеры действительно хотят друг друга на фундаментальном, эмоциональном и физическом уровне, их сексуальная жизнь будет оставаться яркой, активной и взаимно приятной. Однако, когда это желание угасает, может возникнуть и более глубокое эмоциональное отстранение", - добавляет психолог.

По словам эксперта, близость это не только о сексе. Она наоборот заметна в маленьких проявлениях вашей любви и заботы друг о друге, к примеру, объятия после долгого дня или поцелуй на прощание перед работой.

Вы мало говорите на различные темы

Общение является основой любых отношений, поэтому его дефицит может привести к тому, что пары начнут становиться более отдаленными. Однако пары с синдромом соседа по комнате не только избегают сложных разговоров, они обычно вообще ни о чем не разговаривают друг с другом.

"Пары с синдромом соседа по комнате могут не видеть смысла расспрашивать друг друга о том, как прошел день, или делиться своими мыслями или чувствами. На самом деле они могут вообще не общаться - вероятно, потому, что им больше не о чем говорить. А без открытого, вдумчивого или даже просто веселого диалога они вскоре будут чувствовать себя как эмоционально, так и социально обделенными", - предупреждает психолог.

По словам Треверса, о важности искреннего и открытого общения для поддержания здоровых отношений говорится в исследовании 2021 года. В нем автор отмечает, что эффективное общение "основывается на принципе открытости к другому и искренности".

"Другими словами, открытость одного партнера порождает открытость другого. Но когда эта искренность исчезает, отношения могут казаться пустыми; они могут больше не чувствовать эмоциональной безопасности или связи, не говоря уже о том, что у них есть что-то общее или чем они могут поделиться друг с другом", - добавляет доктор философии.

Другие советы психологов

Ранее эксперт рассказал, как не довести брак до развода. Он отметил, что проблемы, которые ведут к разводу, могут казаться драматическими, например, неверность или финансовые трудности.

Также эксперт по отношениям рассказала, как женщине понять, что она нравится мужчине. По ее словам, хорошим признаком этого может быть его "незваное волнение".

Вас также могут заинтересовать новости: