Исследование было проведено среди 100 тысяч человек из 7 стран мира.

Люди, которые не состоят в браке, могут быть на 80% более склонными к депрессии, чем те, кто имеет супружеские отношения. Об этом говорится в новом исследовании, которое опубликовано в журнале Nature Human Behaviour, передает Sky News.

Исследование показало, что риск депрессии для холостых людей может быть выше у мужчин и тех, кто имеет высшее образование. Исследователи предположили, что такие данные могут помочь выявлять людей, которые имеют повышенный риск к депрессии.

По словам авторов, более низкие показатели депрессии среди женатых людей могут быть связаны с тем, что влюбленные могут поддерживать друг друга, имеют лучший доступ к финансовым ресурсам и положительно влияют на состояние друг друга.

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В частности, в рамках исследования было проанализировано 100 тысяч человек из семи стран, среди которых 7 тысяч из Великобритании. Примерно 222 человека из британского исследования психиатрической заболеваемости среди взрослого населения 2007 года (APMS) заявили о том, что имеют симптомы депрессии. Среди них 73 были женаты, 62 - неженаты, 55 - разведены или живут отдельно, а 32 - овдовели.

"Наш межстрановой анализ свидетельствует о том, что неженатые лица могут иметь больший риск депрессии, и любые усилия, направленные на уменьшение этого риска, должны учитывать роль культурного контекста, пола, уровня образования и употребления психоактивных веществ", - написали Кефенг Ли (Kefeng Li) из Политехнического университета Макао (Макао, Китай) и его коллеги в журнале Nature Human Behaviour.

В то же время исследование, в котором приняли участие жители США, Мексики, Ирландии, Южной Кореи, Китая и Индонезии, в течение периода наблюдения показало, что неженатость связана с на 79% более высоким риском развития депрессивных симптомов по сравнению с теми, кто женат.

Кроме того, люди, которые развелись или живут отдельно, имеют на 99% более высокий риск проявления признаков депрессии. В свою очередь у овдовевших риск был на 64% выше, чем у женатых.

Опираясь на исследования, можно понять, что неженатые люди в западных странах имеют более высокий риск депрессии, чем в восточных.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что примерно 280 миллионов человек в мире страдают депрессией, что составляет около 5% взрослого населения Земли.

По словам авторов исследовании, данные были собраны на основе опроса, а не клинических диагнозов депрессии. Они добавили, что все проанализированные пары были гетеросексуальными.

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