Эта головоломка может поставить в тупик даже самых искушенных любителей загадок.

У вас отличное зрение и внимательность, если вы сможете заметить трех лисиц среди панд за 10 секунд.

Эта оптическая иллюзия с тремя лисицами, которые прячутся среди красных панд, поставила в тупик даже самых зорких исследователей, пишет The Sun.

Хитрая головоломка требует проверки навыков внимания к деталям, и только те, у кого зрение на 10 из 10, успешно справятся с ней.

Видео дня

Немецкий писатель Гергей Дудас, также известный как Дудольф, известен своими необычными иллюстрациями и имеет легион поклонников. Он поделился своей последней головоломкой в сети, где его более 168000 подписчиков стремились установить рекорд по самому быстрому времени, затраченному на обнаружение трех лисиц.

На первый взгляд кажется, что на изображении изображена толпа красных панд, и заметить различия между животными практически невозможно.

Случайные предметы, включая цилиндр и чашку чая, также отвлекают внимание при попытке сосредоточиться на оживленной сцене. Итак, время пошло!

Вы уже заметили трех лисиц? Загадку сложнее решить, чем вы думаете.

Тем, кто изо всех сил пытается найти хотя бы одну лису, попробуйте присмотреться к глазам животных, чтобы увидеть небольшую разницу в том, как нарисованы лисы.

Подсказываем, лисы расположены так, чтобы их нельзя было найти всех вместе. Может быть полезно сосредоточиться на животных на внешних участках изображения, а затем перейти к середине.

Если вы все еще не можете найти лис, прокрутите вниз, чтобы увидеть решение ниже.

Любите головломки? А справитесь ли вы с этой нелегкой задачей? Эта головоломка "сломает" ваш мозг: на решение есть всего 12 секунд

Вас также могут заинтересовать новости: