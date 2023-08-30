В сети появилась головоломка с милыми пандами и лисицами / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, Dudolf

У вас отличное зрение и внимательность, если вы сможете заметить трех лисиц среди панд за 10 секунд.

Эта оптическая иллюзия с тремя лисицами, которые прячутся среди красных панд, поставила в тупик даже самых зорких исследователей, пишет The Sun.

Хитрая головоломка требует проверки навыков внимания к деталям, и только те, у кого зрение на 10 из 10, успешно справятся с ней.

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Немецкий писатель Гергей Дудас, также известный как Дудольф, известен своими необычными иллюстрациями и имеет легион поклонников. Он поделился своей последней головоломкой в сети, где его более 168000 подписчиков стремились установить рекорд по самому быстрому времени, затраченному на обнаружение трех лисиц.

На первый взгляд кажется, что на изображении изображена толпа красных панд, и заметить различия между животными практически невозможно.

Случайные предметы, включая цилиндр и чашку чая, также отвлекают внимание при попытке сосредоточиться на оживленной сцене. Итак, время пошло!

Найдите трех лисиц на картинке / фото Dudolf

Вы уже заметили трех лисиц? Загадку сложнее решить, чем вы думаете.

Тем, кто изо всех сил пытается найти хотя бы одну лису, попробуйте присмотреться к глазам животных, чтобы увидеть небольшую разницу в том, как нарисованы лисы.

Подсказываем, лисы расположены так, чтобы их нельзя было найти всех вместе. Может быть полезно сосредоточиться на животных на внешних участках изображения, а затем перейти к середине.

Если вы все еще не можете найти лис, прокрутите вниз, чтобы увидеть решение ниже.

Ответ на головоломку в лисицами / фото Dudolf

Любите головломки? А справитесь ли вы с этой нелегкой задачей? Эта головоломка "сломает" ваш мозг: на решение есть всего 12 секунд

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