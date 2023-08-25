Новая головоломка - настоящее испытание для любителей сложных задачек.

Испытайте себя с помощью новой головоломки. Поверьте, это задание выполнит далеко не каждый.

Как пишет Fresherslive, это веселая и захватывающая головоломка, которую можно решить, применяя логику или нестандартное мышление.

Как сообщается, решение подобных головоломок стимулирует умственную деятельность, улучшает память, а также совершенствует ваши навыки решения проблем.

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Итак, перед вами головоломка с множеством букв А. Однако одна из букв не такая как все. Вам необходимо отыскать"лишнюю" букву как можно быстрее, ведь на решение головоломки дается всего 12 секунд. Попробуйте уложиться в это время, чтобы почувствовать себя настоящим победителем. Время пошло!

Удалось ли вам найти "лишнюю" букву? Если вы справились с этой головоломкой за 12 секунд - поздравляем, вы настоящий ас с орлиным зрением. А для тех, кто не справился с заданием, мы опубликуем ответ ниже.

Еще головоломки для "прокачки" мозга

Ранее УНИАН писал о коварной головоломке со спичками. Вам необходимо исправить уравнение, переместив одну спичку.

А любителям головоломок на поиск предметов рекомендуем решить эту задачку - за 12 секунд необходимо отыскать "лишнее" число.

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