Справиться надо всего за девять секунд.

Оптические иллюзии всегда захватывают наше внимание, поскольку такие загадки бросают вызов нашему восприятию и когнитивным способностям. Чтобы отыскать скрытые объекты необходимо быть очень наблюдательным человеком и уметь хорошо фокусироваться на поставленной задаче.

Сегодня УНИАН предлагает вам новую загадку с милыми хищниками, которые хорошо знакомы каждому украинцу. На фото изображено много ежиков, среди которых спрятали небольшой кактус. Вам нужно отыскать его за 9 секунд.

Заметьте, что, как и в любой подобной фотоиллюзии, разыскиваемый предмет хорошо сливается с фоном. Именно поэтому его так трудно найти сразу.

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Правильный ответ:

Уверены, что вы уже нашли кактус. Теперь можете проверить свой ответ.

Другие головоломки для проверки внимательности:

Попробуйте раскрыть загадку фотографии, на которой среди овец спрятался белый медведь. Важно следить за временем - у вас на это будет всего лишь 7 секунд.

Также УНИАН предлагает очень сложную фотоиллюзию не только на внимательность, но и на логику. Перед вами непростая задача: надо отыскать в поле чертополоха яркий василек.

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