Попробуйте не распылять свое внимание, когда будете выполнять задание.

Загадки на логику для детей и взрослых, которые базируются на визуальной составляющей, могут быть коварными, но при этом помочь проявлять свою смекалку и становиться более внимательными.

Есть такое свежее непростое задание - необходимо на оптической иллюзии за 10 секунд разыскать среди сотни аистов журавля. Чтобы справиться с этой загадкой, нужно знать одну яркую особенность, по которой этих птиц можно легко различить.

Кроме того, очень важно потом обращать внимание именно на то, что поможет узнать журавля. Если вы не будете распылять внимание, то сможете уложиться во временной лимит.

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А теперь давайте разбираться, какую же особенность имеет журавль, и где он находился на оптической иллюзии. У аиста белые шея и голова, а у журавля - окрашенные. Журавль находится недалеко от центра изображения.

Вот какая оптическая иллюзия с подвохом опубликована ранее

Среди овец нужно за 7 секунд разыскать белого медведя. Эту задачу можно выполнить вовремя, если вспомнить важный признак, который может "выдать" медведя.

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