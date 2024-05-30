Вы всегда сможете проверить свой ответ.

Со сколькими бы оптическими иллюзиями вы не справлялись, каждая новая всегда заставляет ломать голову и тщательно всматриваться в фото.

Сегодня перед вами яркая, летняя фотография поля, заросшего чертополохом. Среди них вырос василек луговой - полевое растение семейства астровых. Вы точно его встречали, поскольку этот цветок растет на лугах, лесных полянах, опушках и даже вдоль дорог.

Сразу предупреждаем, что на этом фото разница между чертополохом и васильком очень незначительная и "хитрая", поэтому вам придется найти и ее. Можете начинать!

Видео дня

Не удалось найти василек за 10 секунд? Есть совет: попробуйте обратить особое внимание на форму лепестков всех растений.

Правильный ответ:

Другие головоломки для умников:

Если вы хотите проверить свою внимательность еще раз, то предлагаем сверхсложную головоломку с числами. Необходимо всего за 7 секунд отыскать лишнее число среди сотни 1745.

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