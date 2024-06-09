Стоит вспомнить, благодаря какой черте белого медведя легко отличить от овцы.

Визуальные загадки на логику для детей и взрослых с животными могут помочь стать более сообразительными и внимательными.

Есть такое свежее задание - надо на картинке заметить за 7 секунд белого медведя среди большого количества овец. Овцы и медведь по одному признаку очень похожи, однако имеют и несколько черт во внешности, благодаря которым их достаточно легко отличить.

Попробуйте сначала вспомнить, как медведя легко отличить от овец - это поможет очень быстро справиться с заданием. Вот чего не стоит делать - не рассматривайте бесцельно овец и не пытайтесь их посчитать.

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Правильный ответ на визуальную загадку вот какой - чтобы быстро найти медведя, надо было вспомнить, что у него не такой нос, как у овец. Белый медведь был неподалеку от верхнего правого угла изображения.

Такая удивительно сложная оптическая иллюзия опубликована

На картинке видно много одуванчиков, а разыскать следует клевер. Справиться с задачей надо за 8 секунд. Чтобы победить, надо вспомнить, какую особенность имеет клевер.

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