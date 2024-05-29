Приготовьтесь испытать свою внимательность.

Математические оптические иллюзии, вероятно, можно отнести к самым сложным задачам. Они требуют максимальной концентрации и внимательности.

Перед вами 10 столбиков с числами 1745. На первый взгляд кажется, что они абсолютно одинаковые, однако вы знаете, что это не так. Среди этих чисел скрыто одно число, которое имеет небольшое отличие.

Сможете ли вы отыскать его за 7 секунд? Предупреждаем, что это задание не из простых!

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Если вы настоящий фанат оптических иллюзий, то точно имеете собственные способы искать на фото что-то странное или лишнее. Если нет, то советуем очень быстро "просканировать" все столбики или строки.

Ниже мы покажем, где же было скрыто лишнее число. Не спешите смотреть ответ, даже если время уже вышло. Всегда можно вернуться и поискать еще.

Правильный ответ:

Лишним было число 1743, его спрятали в двенадцатой строке второго столбца.

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Предлагаем вам хитрую загадку с оленями, среди которых спрятали лошадь. На самом деле он находится на видном месте, однако отыскать его быстро удается далеко не всем.

Также УНИАН предлагал своим читателям фотоиллюзию с лисичками, которая напомнит вам о школьных годах. Необходимо отыскать среди этих хищников белочку.

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