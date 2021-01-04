741 пассажир воспользовался метро с 23:45 31 декабря до 00:15 1 января.

Новый, 2021-й, год в киевском метрополитене встретил 741 пассажир.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского.

"Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир. Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23:45 31 декабря 2020 года до 00:15 1 января 2021 года", - сообщил он.

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Автор: Татьяна Поляковская