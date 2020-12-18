Школа Конотопа решила не тратиться в этом году на елку и украсить новогодними игрушками строительную лестницу.
Фото опубликовали Сумские дебаты.
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Праздничное "дерево" ученики установили в холле школы. На железные ступеньки, как на елку, повесили цветные шарики, а ножки лестницы обмотали дождиком.
Само помещение тоже не оставили без украшений – на стены дети наклеили самодельные бумажные цветы, большие буквы "С новым годом" и снеговики из плотного материала.
Неизвестно, была ли это инициатива учащихся или администрации заведения.
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