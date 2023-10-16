Психологи говорят, что человек, присаживаясь на стул или кресло, принимает ту или иную позу не просто так. Это обусловлено его тайными чертами характера. Бывают разные психотипы личности - тест по картинкам подскажет, к какому из них относитесь вы.
Быстрый тест на характер по позе, в которой вы сидите - выберите картинку
Данный тест на личность и характер поможет узнать, какие у вас есть отрицательные и положительные стороны, а также какой вы человек. С помощью подобной диагностики можно лучше узнать себя или своего знакомого - достаточно лишь обратить внимание на то, как он держит ноги, когда сидит.
- Прямые колени, руки лежат на ногах
Если вы сидите именно так, а ваши ноги находятся как будто бы под углом 90 градусов, значит, вы рациональный, честный и прямолинейный. Есть уверенность в себе, на жизнь смотрите позитивно и обладаете здоровой самооценкой. В эмоциях сдержанны, умеете контролировать их. Не сплетничаете, не пустословите, говорите только по делу. Вы лояльный и преданный человек, можете пойти на уступки. Умеете поддержать и выслушать, ваши друзья считают, что вам можно доверять.
Интересный факт: работодатели чаще берут на работу людей, которые проходят собеседование, сидя в таком положении. Считается, что они более уверены в себе, чем остальные кандидаты.
- Ноги широко расставлены, колени врозь
Человек, который, присаживаясь, расставляет колени в разные стороны, довольно эгоцентричен. Окружающие могут думать, что вы интересуетесь только собой - вам нет никакого дела до остальных людей. Такая личность излучает мощную энергию, старается занять как можно больше пространства и доминировать над другими людьми. Однако психологи утверждают, что это - признак низкой самооценки и неуверенности в себе.
Можете легко отвлекаться и не умеете сосредотачиваться на чем-то одном, однозадачные. Постоянно тревожитесь, что что-то пойдет не так - у вас очень много страхов. Регулярно убегаете от обязательств и ответственности, не можете четко сформулировать свои мысли. Если вы встречаете сопротивление и несогласие со своей точкой зрения, то сразу становитесь агрессивными.
- Поза "нога на ногу"
Такая поза говорит о том, что вы общительный человек и с вами приятно иметь дело. Имеете развитое чувство эмпатии, никогда никого не осуждаете. Полны идей и творчества, являетесь очень артистичным человеком. Осторожны, не доверяете всем подряд, многие свои мысли держите при себе - для того, чтобы пустить человека в свою жизнь, берете много времени.
Дружелюбны, но друзей у вас немного - лишь узкий круг самых близких. Чаще вы сосредотачиваетесь на себе, часто рефлексируете. Не любите громких вечеринок, предпочитаете тихий досуг. Вы харизматичный человек, комфортно ощущаете себя в собственной личности - у вас нет нужды кому-то что-то доказывать.
- Скрещенные лодыжки
Вы элегантный человек, утонченный и образованный. Можете воодушевлять и мотивировать людей, умеете трудиться ради достижения целей. Сохраняете спокойствие и уверенность в любой ситуации, также сдержанны, поэтому окружающим нелегко сразу узнать ваш потенциал. Решения принимаете медленно, тщательно все взвешивая и обдумывая. Умеете скрывать неуверенность в себе или ситуации, поэтому следите за внешностью, чтобы люди не поняли, что вы в чем-то сомневаетесь. У вас отличная способность слушать людей, вы никогда не открываете чужих секретов, поэтому вам доверяют.
- Одна нога лежит на другой параллельно полу
Такая поза указывает на властного человека, который очень уверен в себе. Вы занимаете превосходную позицию в обществе, считаете себя выше остальных. Любите руководить людьми и доминировать, всегда довольны собственными проявлениями. Принимая такую позу, чувствуете себя в безопасности. Тяжело работаете ради своих целей, добиваетесь 100% результата. Карьера для вас - самое главное, причем, выбираете деятельность интересную, не терпите рутины.
Вы склонны к спорам и соперничеству, часто конфликтуете. Тщательно следите за своей внешностью, считаете, что все должно быть идеально. Скрываете личную жизнь от посторонних. В любви преданны и верны даже в самые тяжелые времена.