Существуют разные типы личности - тест по позе, в которой вы сидите, поможет узнать ваш.

Психологи говорят, что человек, присаживаясь на стул или кресло, принимает ту или иную позу не просто так. Это обусловлено его тайными чертами характера. Бывают разные психотипы личности - тест по картинкам подскажет, к какому из них относитесь вы.

Быстрый тест на характер по позе, в которой вы сидите - выберите картинку

Данный тест на личность и характер поможет узнать, какие у вас есть отрицательные и положительные стороны, а также какой вы человек. С помощью подобной диагностики можно лучше узнать себя или своего знакомого - достаточно лишь обратить внимание на то, как он держит ноги, когда сидит.

Прямые колени, руки лежат на ногах

Если вы сидите именно так, а ваши ноги находятся как будто бы под углом 90 градусов, значит, вы рациональный, честный и прямолинейный. Есть уверенность в себе, на жизнь смотрите позитивно и обладаете здоровой самооценкой. В эмоциях сдержанны, умеете контролировать их. Не сплетничаете, не пустословите, говорите только по делу. Вы лояльный и преданный человек, можете пойти на уступки. Умеете поддержать и выслушать, ваши друзья считают, что вам можно доверять.

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Интересный факт: работодатели чаще берут на работу людей, которые проходят собеседование, сидя в таком положении. Считается, что они более уверены в себе, чем остальные кандидаты.

Ноги широко расставлены, колени врозь

Человек, который, присаживаясь, расставляет колени в разные стороны, довольно эгоцентричен. Окружающие могут думать, что вы интересуетесь только собой - вам нет никакого дела до остальных людей. Такая личность излучает мощную энергию, старается занять как можно больше пространства и доминировать над другими людьми. Однако психологи утверждают, что это - признак низкой самооценки и неуверенности в себе.

Можете легко отвлекаться и не умеете сосредотачиваться на чем-то одном, однозадачные. Постоянно тревожитесь, что что-то пойдет не так - у вас очень много страхов. Регулярно убегаете от обязательств и ответственности, не можете четко сформулировать свои мысли. Если вы встречаете сопротивление и несогласие со своей точкой зрения, то сразу становитесь агрессивными.

Поза "нога на ногу"

Такая поза говорит о том, что вы общительный человек и с вами приятно иметь дело. Имеете развитое чувство эмпатии, никогда никого не осуждаете. Полны идей и творчества, являетесь очень артистичным человеком. Осторожны, не доверяете всем подряд, многие свои мысли держите при себе - для того, чтобы пустить человека в свою жизнь, берете много времени.

Дружелюбны, но друзей у вас немного - лишь узкий круг самых близких. Чаще вы сосредотачиваетесь на себе, часто рефлексируете. Не любите громких вечеринок, предпочитаете тихий досуг. Вы харизматичный человек, комфортно ощущаете себя в собственной личности - у вас нет нужды кому-то что-то доказывать.

Скрещенные лодыжки

Вы элегантный человек, утонченный и образованный. Можете воодушевлять и мотивировать людей, умеете трудиться ради достижения целей. Сохраняете спокойствие и уверенность в любой ситуации, также сдержанны, поэтому окружающим нелегко сразу узнать ваш потенциал. Решения принимаете медленно, тщательно все взвешивая и обдумывая. Умеете скрывать неуверенность в себе или ситуации, поэтому следите за внешностью, чтобы люди не поняли, что вы в чем-то сомневаетесь. У вас отличная способность слушать людей, вы никогда не открываете чужих секретов, поэтому вам доверяют.

Одна нога лежит на другой параллельно полу

Такая поза указывает на властного человека, который очень уверен в себе. Вы занимаете превосходную позицию в обществе, считаете себя выше остальных. Любите руководить людьми и доминировать, всегда довольны собственными проявлениями. Принимая такую позу, чувствуете себя в безопасности. Тяжело работаете ради своих целей, добиваетесь 100% результата. Карьера для вас - самое главное, причем, выбираете деятельность интересную, не терпите рутины.

Вы склонны к спорам и соперничеству, часто конфликтуете. Тщательно следите за своей внешностью, считаете, что все должно быть идеально. Скрываете личную жизнь от посторонних. В любви преданны и верны даже в самые тяжелые времена.

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