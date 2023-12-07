Долгожители рассказали, о чем сожалеют больше всего / фото ua.depositphotos.com

Исследователи долголетия, которые общаются с долгожителями в рамках своей повседневной работы, поделились наиболее распространенными сожалениями, которые испытывают старейшие люди в мире.

Как пишет Business Insider, Бен Мейерс и Фабрицио Вильяторо работают в LongeviQuest, организации, которая проверяет возраст долгожителей - людей, доживающих до 110 лет и старше. Они попросили некоторых из старейших людей мира дать им советы по долголетию, а также рассказать о том, что они хотели бы делать по-другому.

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О чем сожалеют долгожители

По словам исследователей, у большинства долгожителей была очень тяжелая жизнь. Однако, несмотря на это, у них в основном "вполне человеческие сожаления, которые разделяет большинство людей":

  • Мало времени с семьей. Неспособность проводить больше времени с семьей является "типичным" сожалением для долгожителей, отметили исследователи.
  • Тяжелая работа. Долгожители хотели бы меньше уделять приоритетное внимание работе по мере приближения к концу своей жизни.
  • Мало путешествий. Пожилые люди сожалеют о том, что не путешествовали больше, особенно когда они были моложе.

Ранее УНИАН публиковал девять удивительных секретов долголетия от 263 человек в возрасте 100 лет и старше.

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