У старейших людей в мире в основном "вполне человеческие сожаления".

Исследователи долголетия, которые общаются с долгожителями в рамках своей повседневной работы, поделились наиболее распространенными сожалениями, которые испытывают старейшие люди в мире.

Как пишет Business Insider, Бен Мейерс и Фабрицио Вильяторо работают в LongeviQuest, организации, которая проверяет возраст долгожителей - людей, доживающих до 110 лет и старше. Они попросили некоторых из старейших людей мира дать им советы по долголетию, а также рассказать о том, что они хотели бы делать по-другому.

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О чем сожалеют долгожители

По словам исследователей, у большинства долгожителей была очень тяжелая жизнь. Однако, несмотря на это, у них в основном "вполне человеческие сожаления, которые разделяет большинство людей":

Мало времени с семьей . Неспособность проводить больше времени с семьей является "типичным" сожалением для долгожителей, отметили исследователи.

. Неспособность проводить больше времени с семьей является "типичным" сожалением для долгожителей, отметили исследователи. Тяжелая работа. Долгожители хотели бы меньше уделять приоритетное внимание работе по мере приближения к концу своей жизни.

Долгожители хотели бы меньше уделять приоритетное внимание работе по мере приближения к концу своей жизни. Мало путешествий. Пожилые люди сожалеют о том, что не путешествовали больше, особенно когда они были моложе.

Ранее УНИАН публиковал девять удивительных секретов долголетия от 263 человек в возрасте 100 лет и старше.

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