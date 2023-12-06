Среди них - способность знать меру.

Исследовательница долголетия Юми Ямамото, чья прабабушка дожила до 116 лет, поделилась секретами японских долгожителей.

Как пишет Business Insider, Ямамото работает в организации LongeviQuest, которая занимается подтверждением возраста старейших людей мира. Им удалось проверить 269 супердолгожителей в Японии, в том числе на острове Окинава - одной из пяти "голубых зон" мира.

Как и в других "голубых зонах", японские долгожители, как правило, не едят много мяса и уделяют много времени семье. Однако у них есть и другие привычки.

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Есть, пока не насытишься на 80%

В японском языке есть поговорка "хара хачи бу", которая означает: ешь только до 80% сытости. Благодаря ей жители этой страны более осознанно относятся к своему питанию.

Знать меру

После бесед с долгожителями Ямамото выяснила, что все нужно делать в меру. Например, Кане Танека, второй по возрасту человек в истории, доживший до 119 лет, любил кока-колу, но выпивал не больше одной бутылки в день.

"Японцы питаются сбалансированно, они не едят и не пьют сверх меры. И это касается не только еды и напитков, но и таких вещей, как не засиживаться допоздна", - объяснила она.

Заниматься радиогимнастикой

С 1928 года в Японии слушатели ежедневно в течение пяти минут принимают участие в радиогимнастике. Ямамото говорит, что также старается заниматься по утрам.

Держать спину прямо

Женщина отмечает, что ее прабабушка всегда следила за своей осанкой. "Я заметила одну вещь в японских супер- и столетних пенсионерах: они очень дисциплинированны и строги к себе в плане прямой осанки. Как люди, мы с возрастом склонны немного горбиться, но очень пожилые японцы даже до глубокой старости сохраняют очень прямую осанку", - объяснила она.

Другие советы от долгожителей:

Ранее исследователи долголетия из LongeviQuest рассказали об общих привычках, которые объединяют долгожителей со всего мира.

А научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер говорит, что двадцать лет изучал рацион долгожителей и нашел то, что называет самым здоровым завтраком.

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