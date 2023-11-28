Сообщается, что у многих долгожителей есть свой распорядок дня.

Известный американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер поговорил с 263 людьми в возрасте 100 лет и старше, и выделил девять секретов их долголетия.

Как отметил автор, последние 20 лет он путешествовал по миру, чтобы изучить пять районов, в которых люди живут исключительно долго: Окинава (Япония), Сардиния (Италия), Никойя (Коста-Рика), Икария (Греция) и Лома Линда (Калифорния)

9 секретов долголетия

После общения более чем с четвертью тысячи долгожителями писатель выделил такие общие секреты и советы для продления жизни:

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Естественное движение (самые долгоживущие люди в мире не качаются, не бегают марафоны и не посещают тренажерные залы; и каждая их поездка на работу, к друзьям или в церковь начинается с радостной прогулки). Цели (жителям каждого района, который посетил автор, было чем жить, помимо работы). Снижение стресса (у многих долгожителей есть свой распорядок дня, который снимает стресс: жители Окинавы каждый день уделяют несколько минут памяти своих предков, адвентисты молятся, икарийцы вздремнут, а у сардинцев есть счастливые часы). Правило 80% (речь идет о том, чтобы прекращать есть, когда желудок заполнен на 80%). Растительная диета (фасоль, соя и чечевица являются краеугольным камнем большинства диет в районах с большим количеством долгожителей; мясо там едят в среднем всего пять раз в месяц). Алкоголь умеренно и регулярно (люди в указанных районах именно так употребляют алкоголь; считается, что умеренно пьющие живут дольше непьющих). Принадлежность к сообществу (все, кроме пяти из 263 долгожителей, с которыми разговаривал автор, принадлежали к религиозному сообществу). Близкие на первом месте (жители этих особенных районов уделяют своим детям много времени и любви). Подходящее племя (самые долгоживущие люди в мире выбирают (или рождаются уже в них) социальные круги, которые поддерживают здоровое поведение).

Конечно, соблюдение этих правил не гарантирует, что вы доживете до 100 лет, но, как отметил автор, у вас появится отличный шанс добавить в свою жизнь еще больше счастливых лет.

Напомним, ранее УНИАН публиковал три удивительных секрета долголетия от 1000 человек, которые долго живут.

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