В течение дня Вселенная посылает нам маленькие подсказки и знаки, и на них стоит обращать внимание.

В последние годы прослеживается тенденция "глобального сдвига сознания". Люди начинают понимать, что негатив притягивает негатив.

Все больше людей начинают верить в энергию, вибрации и тому подобное. Об этом пишет в материале для Your Tango тренер по профессиональному и личностному развитию с более чем 20-летним опытом Лулу Палмер. Она назвала 11 черт человека, который хронически притягивает негатив

1. Они не обращают внимания на знаки

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В течение дня Вселенная посылает нам маленькие подсказки и знаки. Сильную реакцию может вызвать песня на радио, вы можете постоянно видеть последовательности чисел. К примеру, это могут быть 222, 444 и тому подобное.

2. Они чувствуют себя изолированными и одинокими

Согласно исследованиям в области истории и философии современной физики, ничто не является обособленным и все связано между собой. Поэтому отличный способ восстановить баланс – пообщаться с людьми, которые имеют подобные вам вибрации, пишет Лулу Палмер.

3. Они не прислушиваются к интуиции

В зависимости от того, как работает ваша интуиция, вы можете пропустить некоторые ценные сообщения от вашего высшего "я". Некоторые люди действительно "чувствуют" свою интуицию. Но при достаточном количестве практики ее можно развить.

4. Они потеряли свою духовную практику

Возможно, вы разлюбили свой коврик для йоги. Или медитация, которая когда-то приносила удовольствие, стала последним, что вы хотите делать.

"Глубоко в душе вы знаете, что все это является формами медицины души, и не использовать эти древние практики для того, чтобы удерживать себя в повседневной легкости и потоке, следует считать формой самонаказания! Все начнет налаживаться, когда вы начнете искренне любить себя", – акцентирует автор.

5. Они не могут заполнить пустоту внутри

Замечали ли вы когда-то ощущение пустоты внутри, которое кажется бесконечным, и никакое количество развлечений, еды, покупок не может заполнить эту пустоту? Вы можете отвлечься на некоторое время, но в конце концов снова появляется это ощущение?

Автор советует "заглянуть" внутрь себя, и отсортировать вещи в своей голове. Оставьте негатив позади.

6. У них постоянно плохое настроение, депрессия и мысли о негативе

Если вы заметили, что постоянно находитесь в плохом настроении, а ваши мысли часто сворачивают на дорожку негатива, это свидетельствует о том, что вы движетесь в направлении, которое отдаляет вас от истины о том, кем вы являетесь.

7. Они чувствуют себя застрявшими в жизни

Люди, которые притягивают негатив, часто чувствуют, что застряли в жизни и ничего не могут с этим сделать.

8. Они постоянно упускают возможности

Если вы заметили, что постоянно теряете возможности, которые, по вашему мнению, должны были бы быть для вас, стоит вспомнить, что все в этой жизни связано энергией. Закон Притяжения реагирует на ваши вибрации, поэтому вполне логично, что вашей жизни будет не хватать легкости, если вы отключены от этой связи.

9. Они излучают негатив и притягивают таких же людей

Вы притягиваете в свою жизнь людей, которые также переживают не лучшие времена, и которые склонны больше сосредотачиваться на том, что в жизни не так. Помните, что подобное притягивает подобное. Поэтому если вы не излучаете свет, вы будете общаться с людьми, которые "вибрируют" так же, как и вы, объясняет Лулу Палмер.

10. Их сердце находится в "режиме защиты"

Старайтесь искать радость в своей жизни и быть благодарными за повседневные моменты. Неважно, вам 3 года или 80, ваше сердце создано для того, чтобы восхищаться трепетом, чудом и магией этого мира.

11. Их физическое здоровье начинает "сдавать"

Тело часто отражает ваше внутреннее состояние. Если вы чувствуете себя не очень хорошо большую часть времени, это может быть сигналом того, что вы идете против вашей энергии.

Как управлять эмоциями: советы от психолога

Начальная эмоциональная реакция длится всего 90 секунд. Если вы чувствуете что-то дольше – будь то страх или злость – это поддерживается повторяющимися мыслями о событии-триггере.

Психолог Марк Треверс поделился несколькими советами о том, как управлять своими эмоциями, чтобы они не управляли вами. В частности, он советует научиться переключать фокус. Помочь в этом может сенсорный якорь (сосредоточьтесь на дыхании или текстуре предмета, которого вы касаетесь). Это поможет вам отвлечься.

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