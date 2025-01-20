Причины соблюдения древней традиции могут быть самыми разными..

Дарят и надевают кольца на палец люди уже очень давно, эта традиция берет свое начало еще в Древнем Риме. Тогда считалось, что если надеть украшение на левую - привлечешь несчастья, поэтому оптимальным и надежным вариантом стала правая рука.

В нашей стране новобрачные делают так же, но на какой руке носят обручальное кольцо в других государствах - узнайте в материале.

Где носят обручальное кольцо на левой руке - перечень стран

Англичане, португальцы, поляки, французы, ирландцы, шведы, швейцарцы, румыны, чехи, новозеландцы, канадцы, бельгийцы и представители других народов давно решили, на каком пальце обручальное кольцо носить лучше всего.

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Выбрали безымянный, потому что верили, что от него до сердца проходит так называемая "вена любви", которую позже медики обозвали нервом. По некоторым данным, первыми, кто стал надевать кольцо именно на четвертый по счету палец, были жители Средиземноморья. Ношение символа крепкого брачного союза на левой руке - характерный признак западных традиций.

Интересно, что в Германии и Голландии свадебный ритуал начинается задолго до самой свадьбы, то есть:

сделал предложение - надели кольца на левую руку;

поженились - сменили на правую.

Кольцо на правой руке даст понять, что произошла перемена статуса мужчины или женщины.

В Италии кольцо, которое оказалось на пальце после бракосочетания, должно быть только на левой руке. Причем, лучше, если это будет украшение без излишеств. Там люди считают, что чем проще будет кольцо, тем спокойнее пройдет семейная жизнь. Если кто-то из супругов умирает, вдова или вдовец надевает украшение на правую руку.

Интересный факт: в во многих странах Запада существует правило - если невеста передумала выходить замуж, она должна вернуть кольцо, которое было ей подарено при помолвке. Так происходит по двум причинам. Первая - как правило, на помолвку дарят очень дорогое украшение с крупным бриллиантом, а обручаются обычными кольцами попроще. Вторая - часто католики предпочитают передавать по наследству помолвочные кольца, то есть, вполне может быть, что новоиспеченной невесте было принесено в дар старинное кольцо прабабушки, а если девушка передумала, семейная реликвия не должна остаться с ней.

На какую руку одевают обручальное кольцо в Америке

Американцы также очень давно определились, на каком пальце носят обручальное кольцо в их стране. Как известно, Штаты - это "сборная солянка" из множества народностей, такого разнообразия национальностей и рас нет ни в одной другой стране мира. К тому же, там все еще живут коренные народы.

Как правило, и те, и другие выбирают для обручального кольца левую руку, причем, у девушки на пальце, скорее всего, будет их два - то, которое было подарено при помолвке, и то, которое муж надел на палец во время брачной клятвы. Мужчина в этом случае занимает более скромную позицию - ему предназначается только одно кольцо - обручальное.

Существует версия, что левая рука выбрана не только из приверженности католицизму, но и во имя практичности. Если человек правша, от левая рука у него менее активная, а значит, меньше шансов случайно потерять кольцо или камень в нем.

Почему обручальное кольцо носят на правой руке и кто так делает

Во всех странах, где основной религией является православие, кольцо во время бракосочетания надевают на правую руку. Практически всех жителей ныне независимых государств бывшего СССР можно рассматривать как пример этой традиции. Интересно, что во времена Киевской Руси такое украшение надевали и вовсе на указательный палец, так как его видно лучше остальных - это делалось, чтобы подчеркнуть свой статус.

Правую руку выбирают и жители Иордании и Индии, но у них причина другая - левая рука "грязная", поэтому кольцо, как символ любви, верности и преданности, носить на ней нельзя.

Испанцы, колумбийцы, перуанцы, венесуэльцы и кубинцы - те, кто носит обручальное кольцо на правой руке, хотя и большинство жителей соответствующих государств исповедуют католическую веру. Скорее всего, это связано с тем, что их предки носили украшения также справа, причем, эта привилегия касалась только женщин, а с течением времени потомки унаследовали традицию.

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