На фоне заявления США о существовании инопланетной жизни женщина нашла во дворе "находку" из космоса / коллаж УНИАН, фото FRIPON/ Vigie-Ciel

На фоне слушаний Конгресса США о существовании инопланетной жизни и проявлений НЛО на Земле, на территории Франции в ночь с 9 на 10 сентября увидели большой огненный шар из космоса.

Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на заявление Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network - научного проекта, который занимается исследованием межпланетных событий. Там заявили, что речь идет о явлении, известном как "болид" - падении метеора (умершей звезды).

Его могли наблюдать некоторые жители Франции. Также часть вспышки зафиксировали на камеру, однако куда именно упали частицы метеора исследователи сразу не зафиксировали.

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Жители Франции в ночь с 9 на 10 сентября могли видеть, как падает метеор / фото FRIPON/Vigie-Ciel 

На помощь пришла напуганная женщина. Она позвонила в организацию с территории центральной Франции с заявлением, что обломки метеорита упали именно в ее дворе. 

"Команда проверила это заявление и обнаружила, что метеор действительно приземлился в ее саду. Речь идет о трех фрагментах, общим весом около 1,5 фунтов", - отмечает издание. 

По словам женщины, ее ночью напугал громкий шум, а уже наутро она обнаружила в своем дворе соответсвующую находку из космоса.

По словам президента Французского астрономического общества (SAF) Сильвена Були, ученым было сразу понятно, что найденные обломки камней - это действительно часть метеорита. 

Он указал, что его части двигались со скоростью несколько сотен миль в час при столкновении с Землей. 

"К счастью в то время женщины не было там (в саду - УНИАН)", - заявил он.

Були указал, что метеорит даже не образовал воронки в земле. Пострадал разве что стол во дворе. 

Несмотря на то, что метеор в нашем воображении - это что-то вроде горящего "шара", когда он входит в атмосферу Земли, за счет высокой скорости, часть этого слоя испаряется. Поэтому в конце концов подобные обломки считаются достаточно безопасными для общества, говорят ученые. 

Также отмечается, что конкретно эту частицы метеорита забрали в Национальный музей естественной истории Франции для дальнейших исследований.

Во Франции во двор женщины упал метеорит / фото FRIPON/Vigie-Ciel 

На востоке Турции упал метеорит

Напомним, 2 сентября на территории Турции также зафиксировали падение метеорита. Отмечалось, что соответствующее явление могли видеть люди из Малатьи, Эрзурума, Элязыга, Газиантепа и близлежащих провинций.

Это произошло вечером, примерно в 20:15. вспышка была настолько мощной, что освещала улицы. Некоторым посчастливилось сделать соответствующие фотографии на телефон.

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