Пользователи социальных сетей были твердо на стороне мужчины и поспешили заверить его, что он не сделал ничего плохого.

Мужчина обнаружил, что его собственный сосед выбрасывает экскременты его собаки через забор и в его сад. Однако он отомстил.

Отправившись на Reddit, чтобы поделиться этой историей, мужчина рассказал, что заметил это только тогда, когда пошел по соседству, чтобы предложить мужчине несколько своих свежих яиц, пишет Mirror.

"Я был зол, но ничего не сказал, а потом он написал мне сразу после того, как сказал: "Извини, я больше не буду перебрасывать какашки через твой забор", - написал он.

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Сосед был готов отпустить его и просто ответил, сказав, что все в порядке, и остановился на этом. Однако через два дня он сообщил, что выходил из дома и заметил собачий помет на дороге, перед воротами и вообще везде, кроме территории, принадлежащей владельцу собаки. Это оказалось слишком много для ранее добродушного человека.

Он продолжил: "Поэтому, когда мы возвращаемся домой, я выхожу и забираю его. И начать сбрасывать его перед его воротами. Через некоторое время он выходит. Я говорю ему: "Чувак, не бросай свое собачье дерьмо на дорогу", на что он говорит: "Ну, тебе не нужно ставить перед моими воротами".

Раздраженный мужчина ответил: "Я говорю: "Ну, куда ты хочешь, чтобы я это положил? Я не кладу его на чужую собственность. Я не хочу видеть это, когда выезжаю. Я косил эту траву перед твоими и другими соседями, чтобы защитить от пожаров, и я не хочу наступать на нее. Это твое дерьмо. У вас есть десять акров. Бросьте его туда куда-нибудь".

Раздраженный, он продолжал собирать какашки, в том числе те вещи, которые он перебрасывал через забор и в свой сад, и сваливал все это в кучу во дворе. После того, как он закончил, мужчина сказал, что начал беспокоиться, что зашел слишком далеко, рассказав другим пользователям Reddit, что обычно он был хорошим соседом и часто отдавал владельцу собаки продукты со своего огорода и выполнял для него случайные работы, но это было слишком.

Однако пользователи социальных сетей были твердо на стороне мужчины и поспешили заверить его, что он не сделал ничего плохого. Один человек написал: "Чувак. Можно я вместо этого буду вашим соседом? Я люблю тыкву и помидоры. И у меня нет собаки, чтобы оставлять везде какашки".

Другой пользователь написал: "Это так помешано, что он должен знать, что то, что он делает, ненормально… разбрасывает собачьи какашки по всему району, как что за хрень".

Третий человек добавил: "Я бы выбросил его на порог его дома. Вы преподали ему урок, как быть ответственным владельцем домашнего животного. Некоторые люди понятия не имеют, и их нужно учить!"

Примеры мести между соседями

Один мужчина невероятно разозлился из-за соседки, которая мешала ему спать и решил жестоко отомстить. Женщина занималась громким сексом в "странное" время ночи, поскольку ее партнер был женатым мужчиной и должен был к утру вернуться домой.

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