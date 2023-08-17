Пользователи соцсетей бурно поддержали его идею.

Один мужчина невероятно разозлился из-за соседки, которая мешала ему спать и решила жестоко отомстить. Женщина занималась громким сексом в "странные" часы ночи, поскольку ее партнер был женатым мужчиной и должен был к утру вернуться домой.

"Итак, я начну с того, что понимаю, что то, что я сделал, было не совсем "правильным", но я ни о чем не жалею. У моей соседки с верхнего этажа роман с женатым мужчиной около четырех месяцев. Мне было бы все равно, но, поскольку это роман, он приходит в странный час ночи, и они занимаются сексом очень громко (я много слышу), и это будит меня и мешает мне спать. Как я узнаю, что это роман? Он никогда не ночевал, и в его машине есть детские автокресла", - рассказал он на Reddit.

Сначала мужчина пытался поговорить с ней, как с нормальным человеком, однако женщину не волновало, что она кому-то мешает.

Видео дня

"Поэтому я решил узнать больше об этом загадочном человеке. Я посмотрел номерной знак, нашел адрес, поискал адрес и нашел имя. Взял имя, немного понаблюдал в социальных сетях и нашел профили мужчины и его жены. Я создал одноразовую учетную запись и написал жене сообщение о романе. Я не видел его уже несколько недель, и я очень спокойно сплю", - похвастался он успехом.

В комментариях пользователи поддержали действия мужчины, что он правильно поступил также и в отношении жены предателя. Один из комментаторов отметил, что мужчина оказал этой женщине услугу.

"Предатели заслуживают меньше, чем ничего. Ты поступил правильно", - написал другой.

Другие интересные истории на Reddit

Недавно УНИАН сообщал, о мужчине, который узнал, что у него есть сестра, а его мать ужасно поступила.

Также рассказано о мужчине, который случайно услышал разговор жены с сестрой и понял, что любовь зла.

Вас также могут заинтересовать новости: