Мужчина устал от того, что соседи паркуют возле дома девять своих автомобилей и нашел способ отомстить.

Как многие прекрасно знают, борьба за место на парковке может расшатать даже самые гармоничные районы, особенно если водитель не заботится о том, чтобы учитывать чувства других.

Как сообщает Reddit, по словам разъяренного мужчины, его соседи имеют тенденцию парковать девять своих автомобилей на улице, и хотя подъездная дорога вмещает четыре машины, она всегда пуста. Две из этих машин постоянно припаркованы возле дома, несмотря на действующие в районе правила, запрещающие оставлять машину припаркованной на одном и том же месте более чем на 48 часов.

Мужчина объяснил: "У моих соседей есть довольно большая подъездная дорога, на которой могут разместиться четыре машины, но она всегда пуста. Они сказали мне, что не любят оставлять подъездную дорожку с машинами, потому что она выглядит безвкусной. Более половины машин, которые у них есть, они не используют. Они используют их только для того, чтобы обеспечить себе безопасные парковочные места. В 2021 году я заметил, что они строят вторую квартиру в задней части своего главного дома. Я заметил, что они завершили работы за месяц. Это вызвало некоторые красные флажки, потому что это занимает от двух до трех месяцев, а городские проверки занимают большую часть времени".

Видео дня

Именно тогда мужчина решил отомстить, предупредив совет о том, что незаконное жилое строительство ведется без разрешений. "На прошлой неделе я заметил, как мои соседи снесли вторую квартиру. По нашему кварталу прошел слух, что там был городской инспектор, который следил за тем, чтобы все сносилось. Судя по тому, какие материалы и труд они вложили во вторую единицу, я обошелся им более чем в 100 000 долларов", - сказал сосед.

Размышляя о морали этой истории, один из пользователей Reddit прокомментировал: "Не будьте засранцами для своих соседей, если вы строите нелегальное дерьмо". Другой посоветовал: "Теперь пришло время сообщить городу и об автомобилях. Ну, технически уже давно пора начинать это делать".

Скандалы на парковке

В апреле 2023 года в Черновцах мужчина ударил бойца за место на парковке.

В Ивано-Франковске мужчина забыл место парковки своего авто и заявил о его угоне.

В Киеве водитель жестоко избил прохожего из-за замечания о парковке.

Вас также могут заинтересовать новости: