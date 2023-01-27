Пара начала встречаться в мае 2022-го года, они сблизились благодаря любви к футболу.

В британском городе Морпет 27-летняя Фрэнки Кларк призналась, что испортила четыре предложения руки и сердца, которые собирался ей сделать возлюбленный Энди.

Первый раз это радостное событие сорвалось, потому что Фрэнки ушла на гулять с друзьями, приехавшими из Ирландии. Об этом сообщает издание The Mirror.

Второй провальный раз случился в канун Нового года. Энди задумал задать важный вопрос, а его девушка решила лечь спать раньше перед предстоящим выступлением.

Видео дня

Когда Кларк сошла со сцены после концерта, она отвергла идею о предложении, заявив, что это "украдет ее славу". Это не позволило ее возлюбленному сделать предложение в третий раз.

Во время четвертой попытки Энди собирался вытащить кольцо, пока пара фотографировалась во время прогулки, но Фрэнки пошутила: "Сейчас самое время сделать предложение".

Наконец, Энди смог сделать предложение руки и сердца своей девушке с пятой попытки во время прогулки на пляже. Перед этим женщина тоже пошутила, она сказала: "Может, мне взять с собой штатив и не стричь ногти, если ты собираешься сделать предложение?".

"После этого мы пошли выпить шипучки. Он рассказал мне обо всех попытках, которые я нечаянно испортила", — говорит Фрэнки.

Счастливая и помолвленная пара планирует пожениться за границей в ближайшие несколько лет.

Необычное венчание в Киеве

Ранее в Киеве невеста заманила жениха на НСК "Олимпийский", чтобы там обвенчаться. "Муж до сих пор в шоке. Это должно было быть просто обычное свидание. Он не ожидал", – рассказала невеста после церемонии.

Сообщается, что Михель – гражданин Германии. Он – заядлый футбольный фанат. Отсюда и появилась идея венчания именно на стадионе.

Вас также могут заинтересовать новости: