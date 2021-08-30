Мужчина признался, что не ожидал такого.

В Киеве невеста заманила жениха на НСК "Олимпийский", чтобы там обвенчаться.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Муж до сих пор в шоке. Это должно было быть просто обычное свидание. Он не ожидал", – рассказала невеста после церемонии.

Сообщается, что Михель – гражданин Германии. Он – заядлый футбольный фанат. Отсюда и появилась идея венчания именно на стадионе.

Читайте такжеВ Индии женщина после свадьбы сбежала от мужа со священником"Это было очень неожиданно. И я не знал, что такое возможно – венчаться на стадионе. Но я очень рад, что мы обвенчались, даже несмотря на обстоятельства", – признался он.

По словам священника, основная часть таинства состоится в храме.

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Автор: Катерина Шварц