В Харькове парень сделал необычное предложение руки и сердца (видео)

На такой серьезный шаг в день присяги пошли молодые солдаты не только из Харькова.

В Харькове курсант Национальной гвардии оригинально сделал своей девушке предложение руки и сердца.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацгварции Украины и опубликовали видео на своем YouTube-канале.

По данным ведомства, по всей Украине курсанты принимали присягу на верность. Во время церемонии присяги два курсанта в Харькове сделали предложения своим девушкам. Ролик с одним из них показали в НГУ.

На такой серьезный шаг в день присяги пошли молодые солдаты не только из Харькова, а также из Винницы, Запорожья, Киева, Львова, Херсона и Одессы. Всего руку, сердце и золотое колечко на безымянный пальчик получили 11 девушек из разных регионов Украины.

Ранее в Италии депутат во время выступления сделал предложение возлюбленной.