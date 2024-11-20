Прогулки с собакой по снегу могут быть опасны для животного. Ветеринар рассказала, на что обратить внимание.

В ближайшее время в Украине ожидается снег, поэтому многие владельцы домашних животных задаются вопросом, можно ли выгуливать собаку по снегу. Ветеринар Джоанна Хербергер рассказала изданию Mirror, что можно и чего нельзя делать во время зимних прогулок с питомцем.

Ветеринар с 15-летним стажем, призвала владельцев собак принять меры предосторожности, прежде чем выходить в снежную погоду со своим пушистым другом.

По ее словам, важно учитывать породу и тип телосложения собаки. Если у нее короткая шерсть или низкий уровень жира в организме, как у чихуахуа и борзых, подумайте о теплом пальто и ботиночках, чтобы защитить подушечки лап.

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Вам также следует позаботиться о безопасности дороги, по которой вы будете гулять. Соль, которой посыпают тротуары, может раздражать кожу собак.

"Лапы вашего питомца нуждаются в большей защите, поскольку они напрямую контактируют со снегом. Лед, соль и химикаты могут вызвать раздражение или даже ожоги лап вашего питомца. Поэтому рассмотрите возможность использования ботиночек для собак", - рекомендует эксперт.

Также важно мыть лапы пса и проверять их на наличие каких-либо признаков повреждений после прогулки зимой.

По словам ветеринара, зимой собакам также угрожает гипотермия и обморожения. Первыми признаками гипотермии у собак являются дрожь, вялость и трудности при ходьбе. Собаки могут быстро заболеть и даже умереть от этого состояния. Просто посмотрите на их десны: если они выглядят необычно бледными, а не розовыми, это может быть признаком того, что температура тела вашей собаки слишком низкая.

Между тем, обморожение может повредить уши, хвосты и лапы вашей собаки. Признаками обморожения, по словам ветеринара, являются изменение цвета кожи - пораженная область становится синей, серой или черной. В месте обморожения может появиться боль, отек, волдыри или даже язвы.

Джоана также против того, чтобы собаки ели снег во время прогулки. "Вы можете позволить им исследовать и играть, но вы должны следить, чтобы собаки не ели снег. Он может содержать вредные вещества. Я предлагаю вовлекать питомцев в интерактивные игры, чтобы обеспечить им физическую и умственную стимуляцию", - рекомендует эксперт.

Наконец, она советует вытирать пса после прогулки и организовать ему теплое и сухое место для отдыха.

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