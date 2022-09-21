Узнавайте, как украинцы восприняли новость о частичной мобилизации в России.

Указ Путина о частичной мобилизации в России сегодня не обсуждает в Украине разве что ленивый. Соцсети буквально заполонили мемы и шутки по поводу решения "бункерного деда".

УНИАН собрал самые смешные фотожабы, картинки и просто посты об объявленной Путиным мобилизации, или "могилизации", как ее окрестили уже в интернете.

Итак, масса мемов в интернете о том, что нам, украинцам, уже и так негде девать трупы пришедших с войной против нашей страны оккупантов. Тут и шутки о могилизации, и об обращении к министру агрополитики:

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Немалый пласт шуток по поводу мобилизации касается и реакции россиян на получение повесток. Кто-то шутит, что "мобилизация" - это раздача телефонов.

Часть шуток, конечно, о мусорных пакетах, которые теперь придется приготовить украинцам. А их нужно приготовить немало - 300 тысяч - столько же, сколько и будут мобилизовать россиян.

Не смогли украинцы обойти вниманием и гугл-тренды. Так, сегодня неожиданно в топ запросов в России взлетел вопрос "Как сломать руку?" (разумеется, чтобы откосить от мобилизации):

Некоторые пользователи сети шутят на тему запланированных акций протеста в России против мобилизации. Они уверены, что граждане РФ испугаются полицейских с дубинками:

И куда же без шуток про "Ладу" для родных ликвидированного в Украине путинского вояки:

И напоследок ставший классикой мем "Вообще не хочу уезжать...":

Как сообщил Путин в своем обращении, в РФ с 21 сентября 2022 года объявляется частичная мобилизация. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Министр обороны РФ Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

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