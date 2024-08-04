Она также вела активный образ жизни, придерживалась строгого распорядка дня и прислушивалась к своему организму.

Старейшая жительница Нью-Йорка Луиза Джин Синьоре, которой исполнилось 112 лет, поделилась секретом своего долголетия, который оказался весьма неожиданным

В интервью New York Post, женщина заявила, что прожила долгую и счастливую жизнь, потому что не курит, не пьет и не имеет супруга и детей.

"Вот почему я живу. Вот почему я в порядке, потому что я не вышла замуж... ни мужа, ни детей. Я предпочла быть одинокой", - сказала она, отметив, что "когда ты женат, у тебя много проблем".

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Синьоре, которая родилась в 1912 году в семье итальянских иммигрантов, была старшей из пяти детей, однако пережила всех братьев и сестер.

По словам Синьоре, на протяжении многих лет она вела активный образ жизни, придерживалась строгого распорядка дня и прислушивалась к своему организму - все это и стало залогом ее долголетия.

"Знаете, я систематична. Я делаю одно и то же каждый день в одно и то же время. Я не меняюсь. Если мне нужно вздремнуть в 8 часов, я ничего не меняю, я вздремну", - говорит она.

По словам Синьоре, она также питается правильно, придерживаясь здоровой диеты с большим количеством итальянских блюд, и обычно легко завтракает.

"У меня не так много еды: яйца, хлеб с джемом и чай, но не более того. Никакого кофе, я его не пью", - говорит она.

Ранее эксперт по долголетию рассказала, что супердолгожители, которые дожили до 110 лет и больше, имеют несколько общих особенностей. В их числе стойкость, духовность, поддержание здорового веса и сильные социальные связи.

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