Не стоит недооценивать важность спорта и полноценного сна.

Прожить долгую, здоровую жизнь – цель, которую нелегко достичь. С возрастом у людей часто развиваются такие заболевания как деменция и хроническая боль, а также проблемы с подвижностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И часто на пути долголетия становятся очень очевидные вещи.

Хотя определенные неконтролируемые факторы (например, генетика) играют главную роль во многих из этих проблем, повседневные привычки также могут способствовать менее идеальному процессу старения, пишет Huffpost. Вот, какие привычки врачи считают врагом долголетия.

1. Пропуск профилактических мероприятий

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По словам доктора Хизер Уитсон, директора Центра старения Университета Дьюка в Северной Каролине, пренебрежение профилактическими мерами, в частности маммографией, колоноскопией и вакцинацией, не является полезным для вашего здоровья в долгосрочной перспективе.

Вы можете пообщаться с врачом первичного звена о том, какие профилактические тесты подходят именно вам.

2. Нежелание развивать социальные связи

Социализация помогает вашему мозгу и вашему долголетию, говорит доктор Ли Ли Линдквист, руководитель отдела гериатрии в Northwestern Medicine в Чикаго. Чем больше времени вы проводите в общении с другими людьми, тем больше это может принести пользы для вашей продолжительности жизни.

"Чем больше вы общаетесь с людьми, которые приносят вам радость или делают вас счастливыми, тем больше это поможет вам стареть здоровыми, а также увеличит продолжительность вашей жизни", – сказала Линдквист.

3. Не корректировать свои лекарства с возрастом

Есть много случаев, когда люди принимают лекарства, которые они начали принимать в возрасте 40-50 лет, и которые могут не понадобиться им в 70-80 лет.

По словам доктора Линдквист, определенные лекарства могут сделать вас более уязвимыми к падениям и вызвать проблемы с мышлением. По данным AARP, некоторые успокаивающие препараты могут способствовать потере памяти, а некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту, повышают риск падения, сообщает Harvard Health Publishing.

4. Отсутствие физических упражнений

Это, наверное, неудивительно, но об этом нельзя не сказать. Отказ от физических упражнений навредит вашему долголетию.

"Физические упражнения чрезвычайно важны, и если вы не занимаетесь спортом или не получаете достаточной ежедневной активности, это однозначно повредит вашему долголетию", – говорит доктор Линдквист.

Так что, если вы ежедневно ходите на прогулку, попробуйте добавить к ней занятия зумбой несколько раз в неделю. Если вы ярый фанат других занятий, запишитесь на несколько персональных тренировок.

"Даже если вы попросите своего врача назначить вам физическую терапию, чтобы начать больше двигаться, это очень важно", – подчеркивает Линдквист.

Если вы ищете ориентир для начала, то, по данным Американской ассоциации сердца, вы должны получать по меньшей мере 150 минут умеренных упражнений или 75 минут интенсивных упражнений каждую неделю. И опять же, чем больше минут вы выделяете на спорт, тем больше пользы для здоровья.

5. Курение

Курение сигарет связано с раком легких, хроническими обструктивными заболеваниями легких, болезнями сердца, инсультом и тому подобное. Но оно вызывает сильное привыкание, что затрудняет процесс отказа от него.

По данным Американской ассоциации легочных болезней, может быть полезно сфокусироваться на причине, по которой вы бросаете курить, чтобы использовать ее как мотивацию на самых трудных этапах процесса.

6. Неправильное питание

Придание приоритета здоровому питанию – это еще один способ повысить шансы на здоровую продолжительность жизни.

Доктор Уитсон считает, что "средиземноморская диета, в которой много рыбы... и цельных фруктов, овощей и зерновых, и лишь изредка – полуфабрикаты, является, пожалуй, лучшим вариантом для большинства людей".

Никогда не поздно изменить свой рацион – но, возможно, вам будет легче сделать это, когда вы моложе.

7. Недосыпание

Появляется все больше доказательств того, что лишение себя сна имеет долгосрочные последствия. Они включают в себя повышенный риск деменции и сердечных заболеваний, в дополнение к более высокому уровню ежедневного стресса и ухудшению настроения в целом, говорит Уитсон.

Возрастные изменения, которые влияют на сон, являются нормальным явлением, поэтому не стоит пугаться, если с возрастом ваш режим сна меняется. Но определенные состояния, такие как обструктивное апноэ сна, могут привести к некоторым негативным последствиям, если их не лечить.

Взрослым требуется от семи до девяти часов сна каждую ночь. Если у вас есть проблемы со сном, стоит сократить потребление кофеина и алкоголя, а также установить одинаковое время отхода ко сну и пробуждения каждый день.

8. Стресс, выходящий из-под контроля

Очень трудно не испытывать стресс из-за работы, семьи и любых других вещей, которые заставляют нас волноваться. Но просто помните, что мы, как люди, очень сильно реагируем на вещи, которые не представляют для нас физической угрозы.

У многих животных стрессовая реакция срабатывает в условиях крайней необходимости, например, когда их преследует хищник или когда они ищут воду. Обычно, как только потребность удовлетворяется, стресс исчезает.

"Мы, как люди, способны испытывать стресс из-за вещей, которые... просто не представляют для нас физической угрозы, но если включить эту стрессовую реакцию и сделать ее хронически активированной, она делает многое. Это снижает способность нашей иммунной системы бороться с настоящими патогенами и вещами, которые являются нашими настоящими стрессовыми факторами", – объясняет доктор Уитсон.

Стресс также влияет на наш метаболизм, сон, кровяное давление и тому подобное. Важно делать все возможное, чтобы снизить уровень стресса, например, обратиться к специалисту по психическому здоровью (если это возможно) или отказаться от вещей, которые вызывают у вас проблемы.

9. Не планировать свое будущее здоровье

"Мы много говорим о планировании на конец жизни – знаете, что вы будете делать? Хотите ли сердечно-легочной реанимации? Хотите ли вы планирования ухода? Кто будет вашим опекуном? Где ваше завещание? Но часто люди не задумываются над тем, что они будут делать за 10-20 лет до своей смерти", – рассказывает Ли Линдквист.

Доктор называет этот промежуток времени "четвертой четвертью жизни, потому что именно в это время у вас будет больше проблем со здоровьем". Она добавила, что люди в возрасте 70, 80 и 90 лет чаще нуждаются в госпитализации и сталкиваются с ухудшением памяти.

10. Не планировать свое финансовое будущее

Многие пациенты доктора Уитсон, которым за 90, говорят ей, что никогда не ожидали, что проживут так долго, и что они не ожидали, что им придется содержать себя еще 30 лет после выхода на пенсию.

"Меня беспокоят некоторые люди среднего возраста, которые ожидают выхода на пенсию в 65 лет и не учитывают тот факт, что если они проживут 30 здоровых лет после этого, им лучше знать, откуда будут браться их деньги. Я думаю, что многие люди мечтают о путешествиях и роскошной жизни на пенсии, потому что они сделали правильный выбор в отношении своего здоровья и будут очень здоровыми, и это здорово. Но в среднем возрасте также важно думать о том, как финансировать этот период своей жизни", – отмечает она.

Итак, сосредотачиваясь на своем физическом и психическом здоровье с возрастом, важно помнить, что будущее финансовое благополучие также играет важную роль.

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