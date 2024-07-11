Некоторые факторы долголетия связаны с наследственностью и не зависят от нас, а на другие можно повлиять.

Эксперт по долголетию Джимми Линдберг изучила тысячи супердолгожителей в качестве научного консультанта Longeviquest, организации, которая проверяет возраст самых старых людей в мире. В комментарии Business Incider она рассказала, что супердолгожители, которые дожили до 110 лет и больше, имеют несколько общих особенностей.

Так, по ее словам, с долголетием связаны такие не зависящие от нас факторы, как долгоживущие родственники, рождение в зимние месяцы и женский пол (95 % супердолгожителей - женщины). Жить в теплом месте тоже полезно. Но образ жизни и характер также в значительной мере способствует долгой и здоровой жизни, сказала Линберг, назвав основные особенности характера супердолгожителей.

Быть стойким

По словам Линдберг, стойкость и способность переносить трудные времена - один из ключевых факторов, определяющих продолжительность жизни людей старшего возраста.

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В исследовании 2023 года, проведенном учеными Мадридского университета Комплутенсе и посвященном чертам характера, присущим столетним людям, говорится, что они часто ищут в жизни положительные стороны и продолжают жить, несмотря на невзгоды.

Быть духовным

Духовность, то есть вера в нечто большее, чем мы сами, а не следование определенной религии, также очень характерна для людей, достигших столетнего возраста, которых изучала Линдберг.

Согласно исследованию, проведенному в 2016 году группой специалистов Гарвардской школы общественного здравоохранения, женщины, посещавшие религиозные службы чаще одного раза в неделю, на 33 % реже умирали от любых причин, возможно, потому, что это обеспечивало социальную поддержку и повышало их оптимизм.

Поддерживать здоровый вес

"На самом деле не было ни одного суперстарожила, страдающего ожирением", - говорит Линдберг. "Они, как правило, сохраняют относительно здоровый вес на протяжении всей своей жизни".

Ожирение связано с повышенным риском развития таких заболеваний, как болезни сердца, рак, диабет, болезни почек и печени - все они повышают риск ранней смерти.

Исследование 2022 года, опубликованное в журнале JAMA Network Open на 29 621 человеке, показало, что люди с индексом массы тела более 30, который считается "ожирением", жили в среднем до 77,7 лет, а люди с "нормальным" или "избыточным" индексом массы тела (18,5-29,9) жили почти на пять лет дольше, примерно до 82 лет.

Принимать меры по профилактике хронических заболеваний

Хронические заболевания, такие как болезни сердца, рак, болезнь Альцгеймера и диабет, являются основными причинами смерти и инвалидности. Развитие хронических заболеваний отчасти не зависит от нас из-за целого ряда факторов - от генов до окружающей среды, но есть определенные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы снизить риск.

К ним относятся отказ от курения, диета с высоким содержанием фруктов и овощей и низким содержанием натрия и насыщенных жиров, физическая активность и сокращение количества употребляемого алкоголя.

Иметь сильную социальную сеть

Многочисленные исследования выявили связь между поддержанием прочных социальных отношений и продолжительностью жизни.

По словам профессора Роуз Энн Кенни, геронтолога из Тринити-колледжа в Дублине, хорошие отношения так же важны для долголетия, как правильное питание и физические упражнения.

Ранее итальянский ученый назвал секрет долголетия, который может позволить прожить до 120 лет. Так, он рекомендует средиземноморскую диету, а также принимать пищу в определенное время с 12-часовым интервалом.

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