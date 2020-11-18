Метеорит пробил мужчине крышу дома / скриншот из видео

Индонезийский гробовщик Джошуа Хутагалунг из провинции Северная Суматра стал миллионером после того, как метеорит пробил крышу его дома.

Об этом сообщает издание Metro.

33-летний Джошуа был возле своего дома и мастерил новый гроб, когда с неба упал метеорит. Камень погрузился в землю на 15 сантиметров, и был еще горячим, когда Джошуа вытащил его оттуда.

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Вес метеорита составлял 2,2 килограмма, а возраст - около 4,5 миллиарда лет. К тому же он относится к очень редкому типу метеоритов.

Индонезиец уже продал свою находку коллекционеру из США, выручив за него почти 1,9 миллиона долларов.

скриншот из видео
скриншот из видео

Эти деньги позволили отцу троих сыновей бросить работу и выстроить новую церковь у себя в деревне. Он также считает метеорит знаком с небес. Джошуа давно мечтает о дочке и уверен, что теперь у них с женой родится девочка.

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Автор: УНИАН