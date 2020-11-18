33-летний Джошуа был возле своего дома и мастерил новый гроб, когда с неба упал метеорит.

Индонезийский гробовщик Джошуа Хутагалунг из провинции Северная Суматра стал миллионером после того, как метеорит пробил крышу его дома.

Об этом сообщает издание Metro.

33-летний Джошуа был возле своего дома и мастерил новый гроб, когда с неба упал метеорит. Камень погрузился в землю на 15 сантиметров, и был еще горячим, когда Джошуа вытащил его оттуда.

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Вес метеорита составлял 2,2 килограмма, а возраст - около 4,5 миллиарда лет. К тому же он относится к очень редкому типу метеоритов.

Индонезиец уже продал свою находку коллекционеру из США, выручив за него почти 1,9 миллиона долларов.

Эти деньги позволили отцу троих сыновей бросить работу и выстроить новую церковь у себя в деревне. Он также считает метеорит знаком с небес. Джошуа давно мечтает о дочке и уверен, что теперь у них с женой родится девочка.

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Автор: УНИАН