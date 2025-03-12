Различные производители устанавливали двигатели с мокрым ремнем на свои автомобили на протяжении многих лет.

Топ-механик посоветовал водителям избегать любых подержанных моделей автомобилей, оснащенных определенным типом двигателя, который может иметь серьезную неисправность, устранение которой может обойтись в кругленькую сумму.

Как пишет Daily Express, Дэйв Харрисон из 911 Auto Repairs в Шеффилде предложил покупателям подержанных автомобилей избегать моделей с двигателем с мокрым ремнем.

"Следующий большой скандал - мокрые ремни. Они заменили ремни ГРМ на мокрые ремни во многих моделях после 2017 года, предположительно, они более эффективны. Но мокрый ремень - большая проблема, потому что у него всего 10-летний интервал, а затем он рвется. Он изнашивается и может помешать работе тормозов. Но если он рвется через девять лет, они не хотят об этом знать", - предупредил он.

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Отмечается, что хотя двигатели с мокрым ремнем, как правило, более компактны и тише по сравнению с альтернативами, некоторые водители обнаружили, что масло приводит к более быстрому износу резинового ремня.

В частности, части резины могут отслаиваться от ремня, увеличивая вероятность его разрыва и вызывая рассинхронизацию распредвала и коленчатого вала. Резиновые частицы также могут засорить сетчатый фильтр маслоприемника, что приведет к недостаточной смазке компонентов двигателя.

Различные производители устанавливали двигатели с мокрым ремнем на свои автомобили на протяжении многих лет, причем Ford EcoBoost объемом 1,0 литра, - он устанавливается на такие модели, как Fiesta, Focus и EcoSport с 2012 года, однако в 2019 году он был усовершенствован.

"Водителям, желающим избежать автомобилей с двигателем с мокрым ремнем, также следует дважды подумать, прежде чем покупать Peugeot, Citroen или Vauxhall, оснащенные 1.2 PureTech в период с 2012 по 2023 год, у которых также была проблемная конструкция двигателя. Тем не менее, при покупке любого нового или подержанного автомобиля водителям следует помнить, что сухой ремень ГРМ все равно необходимо обслуживать, а производители рекомендуют менять его каждые 10 лет", - сказано в статье.

Дэйв предупредил, что особенно сложно отремонтировать двигатель с поврежденным ремнем ГРМ, если он запечатан внутри двигателя, - в конечном итоге это приводит к тому, что владельцы платят больше денег. Он продолжил:

"И когда он [ломается], его очень трудно починить. На его починку уходит вдвое больше времени, чем на обычный ремень, и его замена стоит дороже. Это тот, от которого глаза закатываются, когда вы его видите - о боже, у него мокрый ремень. Они говорят, что он лучше, но в итоге его починка обходится вдвое дороже или его невозможно починить, и машина становится по сути бесполезной".

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