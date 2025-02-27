Опытный автомеханик Скотти Килмер поделился очень эффективным способом, который поможет сделать ваш автомобиль намного сложнее для угона. По его словам, такой метод занимает всего несколько секунд, пишет Express.
В частности эксперт советует водителям забрать небольшой предохранитель из-под капота, из-за чего воры не смогут завести автомобиль.
"Если вы оставляете машину на некоторое время, откройте блок предохранителей и вытащите электронное реле впрыска топлива. Автомобиль не заведется, и не так много воров будут иметь при себе реле впрыска топлива для вашей конкретной модели, когда они будут угонять автомобили!", - объяснил Килмер.
По словам эксперта, снятие электронного реле будет означать, что двигатель не запустится, если вор попытается проникнуть в автомобиль.
"Это связано с тем, что без реле, установленного на своем месте, бензин или дизельное топливо не будет поступать к двигателю, в результате чего автомобиль будет крутить коленчатый вал, но так и не заведется", - подчеркнули в материале.
В то же время Скотти дал этот совет водителям, которые оставляют свой автомобиль без присмотра на некоторое время, однако отметил, что автомобилистам стоит хранить предохранитель в безопасности и точно помнить, куда его положить обратно.
Также автомеханик призвал водителей не оставлять ключи от авто без присмотра дольше, чем это необходимо, включая их хранение в салоне автомобиля.
"Не давайте никому свои ключи надолго, в том числе на стоянке. Они могут сделать его копию, а затем угнать вашу машину. И когда вы выходите из машины, никогда не оставляйте ключи в ней. Каждый год угоняют так много автомобилей, которые просто оставляют ключи в машине!", - объяснил эксперт.
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