По словам эксперта, благодаря такому методу воры не смогут завести автомобиль.

Опытный автомеханик Скотти Килмер поделился очень эффективным способом, который поможет сделать ваш автомобиль намного сложнее для угона. По его словам, такой метод занимает всего несколько секунд, пишет Express.

В частности эксперт советует водителям забрать небольшой предохранитель из-под капота, из-за чего воры не смогут завести автомобиль.

"Если вы оставляете машину на некоторое время, откройте блок предохранителей и вытащите электронное реле впрыска топлива. Автомобиль не заведется, и не так много воров будут иметь при себе реле впрыска топлива для вашей конкретной модели, когда они будут угонять автомобили!", - объяснил Килмер.

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По словам эксперта, снятие электронного реле будет означать, что двигатель не запустится, если вор попытается проникнуть в автомобиль.

"Это связано с тем, что без реле, установленного на своем месте, бензин или дизельное топливо не будет поступать к двигателю, в результате чего автомобиль будет крутить коленчатый вал, но так и не заведется", - подчеркнули в материале.

В то же время Скотти дал этот совет водителям, которые оставляют свой автомобиль без присмотра на некоторое время, однако отметил, что автомобилистам стоит хранить предохранитель в безопасности и точно помнить, куда его положить обратно.

Также автомеханик призвал водителей не оставлять ключи от авто без присмотра дольше, чем это необходимо, включая их хранение в салоне автомобиля.

"Не давайте никому свои ключи надолго, в том числе на стоянке. Они могут сделать его копию, а затем угнать вашу машину. И когда вы выходите из машины, никогда не оставляйте ключи в ней. Каждый год угоняют так много автомобилей, которые просто оставляют ключи в машине!", - объяснил эксперт.

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