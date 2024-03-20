25-летняя Саманта Абреу похудела на 47 килограммов и поделилась секретом.

Медсестра из Австралии (город Мельбурн) Саманта Абреу совершила со своим телом настоящее чудо, похудев на 47 килограммов за год. Для понимания, это почти пол центнера лишнего веса, хотя, как призналась девушка СМИ, она с детства ненавидела двигаться.

Поэтому пришлось менять собственные привычки. Какой путь помог 25-летней Саманте изменить рабочую форму на несколько размеров поменьше, рассказал New York Post.

Отмечается, что девушка всю жизнь боролась с лишними килограммами. На пике своего "худшего состояния" она весила примерно 113 кг (это 250 фунтов). Причиной ожирения стала привычка, которая появилась в детстве - тогда Саманта часто переедала, любила на обед питаться тостами или хлопьями быстрого приготовления, а в придачу - просто ненавидела спорт.

Видео дня

"В детстве я не любила двигаться... Я плакала, если мы шли на прогулку", - призналась Абреу СМИ.

Как один из признаков компульсивного переедания, девушка также тайком от родителей заказывала себе вкусненькое в Uber Eats. "Мне хотелось есть так много, что я чувствовала себя некомфортно", - пояснила она.

Из-за избыточного веса и постоянного ощущения истощения она едва выдерживала свои 10 часов смены на работе уже в старшем возрасте: был даже страх, что ей станет среди дня плохо, как некоторым из ее пожилых пациентов.

Изменения в жизнь Абреу внес карантин, начавшийся из-за пандемии COVID-19. Девушка решила улучшить психологическое здоровье ежедневными прогулками. К ней пришло понимание: физические упражнения и активность - лучшее "благословение", которое она может подарить своему уму и телу.

Сейчас девушка весит 47,1 килограмма и носит маленький размер одежды. В среднем она проходит 10 тысяч шагов в день, а также посещает спортзал четыре раза в неделю. Кроме этого, Абреу уже привыкла бегать - девушка преодолевает дистанцию где-то в 5 км в неделю и говорит, что чувствует себя "комфортно и безопасно" в своем теле.

"Когда я похудела, я все еще тянулась к халатам размера XL, но они начали казаться мне слишком мешковатыми и мешали", - делится она радостью похудения.

Также медсестра говорит, что сейчас ей работается гораздо легче, чем раньше. Отметим, что к кардинальным изменениям в своем питании девушка не прибегала. По словам Абреу, она начала есть больше интуитивно: по сути, употребляет то же самое, но меньшими порциями.

Ее отношение к еде изменилось - для нее теперь это ресурс, которым она питает тело. "Теперь я рассматриваю еду как топливо", - заявила она.

Героиня истории также привела два примера питания: "до" и "после" того, как похудела.

Что примерно ела Абреу в весе 113 кг:

Завтрак - миска хлопьев / тост;

- миска хлопьев / тост; обед - бутерброд / остатки ужина;

- бутерброд / остатки ужина; ужин - жаркое;

- жаркое; перекусы - хлопья, тосты, фаст-фуд.

Что ест Абреу сейчас в весе 43 кг:

Завтрак - овес с фруктами;

- овес с фруктами; обед - греческие макароны с курицей;

- греческие макароны с курицей; ужин - пицца с куриным мясом.

Вот, как выглядит Саманта после того, как сбросила почти центнер

Известный диетолог назвал свой топ самых вредных продуктов

Ранее зарегистрированный диетолог (AFN) и спортивный диетолог (SENR) Роб Хобсон назвал свой список топ-продуктов, которые он относит к самым вредным для нашего тела.

В целом, так можно сказать о каждом продукте пищевой промышленности, подвергающемуся масштабному фабричному производству. Однако мужчина конкретизировал, о чем идет речь. Например, в списке есть ветчина и фасованная выпечка. Подробнее о мнении нутрициолога - читай в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: