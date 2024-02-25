Это еда номер один, которая может помешать худому лицу.

Этот продукт не только мешает похудеть, но и вызывает отеки на лице, которые могут напугать даже тех, кто привык видеть незначительные припухлости в "утреннем" зеркале.

Магистр медицины, персональный тренер и автор материалов о здоровом питании Лорен Манакер рассказала Parade, что речь идет о так называемых ультрапереработанных продуктах, которые можно съесть случайно в составе какого-то блюда.

К ним причисляют мясные изделия, такие как колбаса, ветчина, бекон, различные копчености и тому подобное. Объединяет их общая вредная особенность - они имеют в составе слишком много натрия, поэтому могут задерживать воду в нашем организме, что и вызывает отеки. Так физиологически сложилось, что последние наиболее заметны нам именно в зоне лица. Подробнее то, что такое ультрапереработанные продукты объяснялось в выводах British Heart Foundation.

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"Чтобы предотвратить отечность или увеличение веса лица, рекомендуется ограничить потребление продуктов с высоким содержанием натрия, поскольку они могут заставить организм удерживать воду, что приводит к отекам и припухлости", - сказала Манакер.

По ее словам, некоторые люди могут не заметить вреда. Но последствия "праздника живота с колбасой" сразу почувствуют те, кто склонен к вздутию живота и другим проявлениям проблем с желудком.

Обычно ультрапроцессированные продукты характеризуются высоким содержанием добавленного сахара, это также может способствовать увеличению веса на лице и отекам, говорит Манакер.

В то же время эксперт по вопросам питания и здоровья Саманта Кассетти утверждает, что человек в среднем около 60% калорий в рационе получает именно из продуктов, которые классифицируются как ультрапереработанные. "То есть содержат избыток натрия, сахара и рафинированных углеводов", - уточнила она.

Другие блюда и продукты, которые могут вызвать отечность:

Соленые супы;

соевый соус;

белый хлеб;

хлопья быстрого приготовления;

чипсы, крендели, другие снеки;

любой алкоголь.

В то же время тем, кто хочет иметь здоровый вид лица и припухшие, как у ребенка, щеки, советуют употреблять больше здоровых жиров.

"Продукты, богатые омега-3 и омега-6 жирными кислотами, такие как лосось, авокадо и орехи, способствуют здоровью кожи. Употребление большего количества полезных жиров может дать вам те питательные вещества, которые способствуют "более полному" внешнему виду лица (хотя на это могут влиять многие факторы)", - говорит Манакер.

УНИАН предостерегает, по любым вопросам, связанным с состоянием здоровья и питания, следует консультироваться с собственным врачом.

Британка взволновала сеть из-за проблемы переедания

Недавно на британском форуме Reddit девушка пожаловалась, что постоянно чувствует себя голодной после 9 вечера и никак не может избавиться от привычки есть на ночь. Она создала запрос, поинтересовавшись мнением форума о том, как справиться с беготней к холодильнику.

Она уже даже пробовала чистить зубы, чтобы дать мозгу сигнал: "пора спать", но это не сработало. Сеть откликнулась многочисленным количеством советов.

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