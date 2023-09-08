В то же время он отметил, что иногда у людей возникает проблема со словом "тато".

Известный в Украине языковед Александр Авраменко дал совет по правильному использованию слов "мати" и "матір" в украинском языке. Он объяснил разницу между ними.

Как рассказал специалист в эфире "Завтрака с 1+1", существительные "мати" и "матір" – это формы одного слова. "Мати" – это форма именительного падежа (кто? что?), а "матір" – винительного (кого? что?).

"Например, на картине мы видим кого? что? – "матір" (винительный падеж). Малого Иисуса держит на руках кто? что? – "мати" (именительный падеж)", – пояснил он.

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В то же время он отметил, что иногда у людей возникает проблема со словом "тато".

"А точнее – "татами" (во множественном числе). Разные источники предоставляют разную, иногда даже диаметрально противоположную информацию об ударении в слове "тато " во множественном числе. Мы же будем ориентироваться на действующее правописание. Поэтому, запомните: во множественном числе надо сказать не "татА", а "татИ". Например: "Щасливі татИ забирають дітей із садочка", – добавил Авраменко.

"Півтора місяці" или "місяця": объяснение Авраменко

Известный в Украине учитель Александр Авраменко объяснил, правильно ли говорить "півтора місяцІ". По его словам, такое употребление числительного "півтора" с существительным является неверным.

Языковед заметил, что существительное с числительным "півтора" надо ставить в родительный падеж. Поэтому правильно говорить так: півтора місяцІ, півтора рокУ, півтора днЯ.

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