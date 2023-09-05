Употребляясь со словом "півтора", существительные имеют окончание-а (-я) или-у (-ю), подчеркнул специалист.

Известный в Украине языковед Александр Авраменко продолжает делиться советами по правильному употреблению слов и выражений на украинском языке. Он рассказал, верно ли говорить "півтора місяці".

В эфире "Сніданку з 1+1" языковед пояснил: существительное с числительным "півтора" надо ставить в родительный падеж.

"Кого? Чего? "Місяця". Итак, не півтора місяці, а півтора місяця", – подчеркнул Авраменко.

Также языковед привел несколько других примеров. Да, правильно будет говорить не "півтора дні", а "півтора дня", не "півтора роки", а "півтора року".

"Запомните, употребляясь со словом "півтора", существительные имеют окончание-а (-я) или-у (-ю)", – добавил Авраменко.

Советы Авраменко: примите это во внимание

Александр Авраменко поставил точку в извечном вопросе: Дніпро – он или оно. Языковед отметил, что по родовому признаку надо определять род иноязычных неизменяемых географических названий. А вот "Дніпро" – это украинское спрягаемое слово.

Кроме того, Авраменко рассказал, правильно говорить по "четвергам" или "четвергах". По его словам, в определенных падежах в слове "четвер" появляется буква "г".

Вас также могут заинтересовать новости: