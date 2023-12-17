Для знаков Зодиака подобрали суп, который подходит больше всего благодаря своим вкусовым качествам. Читайте дальше, чтобы узнать, какой суп подходит именно вашему знаку Зодиака
Овен - Суп с тортеллини
С точки зрения физического тела, Овном управляет голова, а паста тортеллини чертовски похожа на привлекательную шляпку. Учитывая, что этим огненным знаком управляет планета конфликтов, а значит, он предрасположен к первенству и правоте. Овны - импульсивные, импровизационные натуры, и на протяжении сотен лет пожилые жители Италии добавляли в суп полстакана красного вина, предположительно для того, чтобы охладить и уменьшить количество жира в бульоне.
Телец - Картофельный суп
Телец - знак аппетитов как плотских, так и калорийных. Картофельный суп, по выражению поэта Роберта Кроуфорда, "настолько густой, что можно пожать ему руку и прогуляться с ним перед обедом". В чревоугодном сердце каждого Тельца бьется суп из печеного картофеля, изобилующий не одним, а тремя видами молочных продуктов и кусочками бекона.
Близнецы - Фо
Воздушный знак Близнецов отличается гибкостью в отношениях с фактами и склонен к адаптации, противоречиям и любовью к спорам. Таким образом, можно предположить, что Близнецы будут идентифицировать себя с легендарным супом Фо, суть и происхождение которого так же трудно определить, как и саму энергию Близнецов.
Рак - куриный суп с лапшой
Из всех знаков зодиака Рак наиболее тесно связан с семейными устоями и воспитанием. В этом смысле нет более знакомого и универсального пожелания скорейшего выздоровления, чем тарелка куриного супа с лапшой. Раки, управляемые Луной и склонные к глубоким чувствам и частым слезам, также являются самыми сентиментальными представителями зодиака, поэтому вполне логично, что именно их суп послужил вдохновением для серии книг "Куриный суп для души", призванных заставить людей плакать.
Лев - Томатный суп
В качестве примера гравитационных отношений между львами и прожекторами можно привести знаменитого художника Энди Уорхола, который взял основной продукт супермаркета - банку супа Campbell's - и сделал на ней трафаретную печать, которая принесла ему известность. Первый суп, который когда-либо производила компания, был томатным, что отражено в цветовой гамме банки, которую, как и Льва, практически невозможно игнорировать.
Дева - Суп с вонтонами
Дева управляет желудком, и хотя они менее эмоциональны, чем их кузены Раки, они одинаково искусны в заботе, прорицании и продаже лекарств. В Китае во времена династии Тан считалось, что лекарственные травы и растения складывали в вонтоны в супе, чтобы доставить нуждающимся горячее вкусное лекарство.
Весы - Итальянский свадебный суп
Символизируя стремящиеся к равновесию и гармонии весы, этот знак Зодиака управляет седьмым домом партнерских отношений, включая, но не ограничиваясь браком. Свадебный суп, который, предупреждая спойлеры, может быть скорее испанским, чем итальянским, и на самом деле не подается на свадебных приемах, назван в честь симфонического и в конечном итоге более стабильного союза мяса, бульона и овощей.
Скорпион - Французский луковый суп
Если бы Зодиак был огородом, то Скорпион был бы многослойным луком с афродизиаками. Чтобы добраться до внутренних слоев Скорпиона, требуется время, несколько испытаний на верность и определенная терапия. Такая же степень терпения и времени требуется, чтобы правильно обжарить лук для этого насыщенного, темного, целебного супа, созданного по принципу алхимии простоты.
Стрелец - Куриный суп с тортильей
Родом из Мексики, суп с тортильей, также называемый sopa Azteca, - это урок находчивости и оптимизма, двух отличительных черт характера Стрельца. Черствые тортильи получают новую жизнь и крещение маслом из фритюрницы в этом супе, приправленном сушеным чили - метафорой переменчивого огня этого знака.
Козерог - Мисо-суп
Козерог - это синоним скудости, отцовских чувств, комплекса превосходства и унаследованных уроков. В натуральном виде мисо был впервые представлен японцам буддийскими монахами около 1300 лет назад, и некоторое время он использовался в качестве валюты, а его потребление было ограничено богатыми и знатными людьми. Это знак, который с возрастом становится лучше, преодолевая тяжелое детство, чтобы подняться к власти и статусу. Аналогично, длительный процесс ферментации пасты мисо придает супу глубину вкуса.
Водолей - Грибной суп со сливками
Управляемый Сатурном и Ураном, Водолей проходит по линии и планетарному водоразделу между ортодоксальным и неожиданным. Связанные с космическими путешествиями и инновациями, Водолеи видят свое отражение в студенистой жиже, которая представляет собой грибной суп - практически нерастворимое вещество, настолько далекое от своего исходного продукта, что его едва ли можно признать грибным.
Рыбы - Суп с мацой
Рыбы, управляемые Нептуном и всегда склоняющиеся перед чувствами, а не перед разумом. Шарики мацы в этом супе напоминают полную Луну и навевают поэтичное настроение.