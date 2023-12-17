Попробуйте суп, который соответствует каждому знаку Зодиака, чтобы понять его лучше.

Для знаков Зодиака подобрали суп, который подходит больше всего благодаря своим вкусовым качествам. Читайте дальше, чтобы узнать, какой суп подходит именно вашему знаку Зодиака

Овен - Суп с тортеллини

С точки зрения физического тела, Овном управляет голова, а паста тортеллини чертовски похожа на привлекательную шляпку. Учитывая, что этим огненным знаком управляет планета конфликтов, а значит, он предрасположен к первенству и правоте. Овны - импульсивные, импровизационные натуры, и на протяжении сотен лет пожилые жители Италии добавляли в суп полстакана красного вина, предположительно для того, чтобы охладить и уменьшить количество жира в бульоне.

Телец - Картофельный суп

Телец - знак аппетитов как плотских, так и калорийных. Картофельный суп, по выражению поэта Роберта Кроуфорда, "настолько густой, что можно пожать ему руку и прогуляться с ним перед обедом". В чревоугодном сердце каждого Тельца бьется суп из печеного картофеля, изобилующий не одним, а тремя видами молочных продуктов и кусочками бекона.

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Близнецы - Фо

Воздушный знак Близнецов отличается гибкостью в отношениях с фактами и склонен к адаптации, противоречиям и любовью к спорам. Таким образом, можно предположить, что Близнецы будут идентифицировать себя с легендарным супом Фо, суть и происхождение которого так же трудно определить, как и саму энергию Близнецов.

Рак - куриный суп с лапшой

Из всех знаков зодиака Рак наиболее тесно связан с семейными устоями и воспитанием. В этом смысле нет более знакомого и универсального пожелания скорейшего выздоровления, чем тарелка куриного супа с лапшой. Раки, управляемые Луной и склонные к глубоким чувствам и частым слезам, также являются самыми сентиментальными представителями зодиака, поэтому вполне логично, что именно их суп послужил вдохновением для серии книг "Куриный суп для души", призванных заставить людей плакать.

Лев - Томатный суп

В качестве примера гравитационных отношений между львами и прожекторами можно привести знаменитого художника Энди Уорхола, который взял основной продукт супермаркета - банку супа Campbell's - и сделал на ней трафаретную печать, которая принесла ему известность. Первый суп, который когда-либо производила компания, был томатным, что отражено в цветовой гамме банки, которую, как и Льва, практически невозможно игнорировать.

Дева - Суп с вонтонами

Дева управляет желудком, и хотя они менее эмоциональны, чем их кузены Раки, они одинаково искусны в заботе, прорицании и продаже лекарств. В Китае во времена династии Тан считалось, что лекарственные травы и растения складывали в вонтоны в супе, чтобы доставить нуждающимся горячее вкусное лекарство.

Весы - Итальянский свадебный суп

Символизируя стремящиеся к равновесию и гармонии весы, этот знак Зодиака управляет седьмым домом партнерских отношений, включая, но не ограничиваясь браком. Свадебный суп, который, предупреждая спойлеры, может быть скорее испанским, чем итальянским, и на самом деле не подается на свадебных приемах, назван в честь симфонического и в конечном итоге более стабильного союза мяса, бульона и овощей.

Скорпион - Французский луковый суп

Если бы Зодиак был огородом, то Скорпион был бы многослойным луком с афродизиаками. Чтобы добраться до внутренних слоев Скорпиона, требуется время, несколько испытаний на верность и определенная терапия. Такая же степень терпения и времени требуется, чтобы правильно обжарить лук для этого насыщенного, темного, целебного супа, созданного по принципу алхимии простоты.

Стрелец - Куриный суп с тортильей

Родом из Мексики, суп с тортильей, также называемый sopa Azteca, - это урок находчивости и оптимизма, двух отличительных черт характера Стрельца. Черствые тортильи получают новую жизнь и крещение маслом из фритюрницы в этом супе, приправленном сушеным чили - метафорой переменчивого огня этого знака.

Козерог - Мисо-суп

Козерог - это синоним скудости, отцовских чувств, комплекса превосходства и унаследованных уроков. В натуральном виде мисо был впервые представлен японцам буддийскими монахами около 1300 лет назад, и некоторое время он использовался в качестве валюты, а его потребление было ограничено богатыми и знатными людьми. Это знак, который с возрастом становится лучше, преодолевая тяжелое детство, чтобы подняться к власти и статусу. Аналогично, длительный процесс ферментации пасты мисо придает супу глубину вкуса.

Водолей - Грибной суп со сливками

Управляемый Сатурном и Ураном, Водолей проходит по линии и планетарному водоразделу между ортодоксальным и неожиданным. Связанные с космическими путешествиями и инновациями, Водолеи видят свое отражение в студенистой жиже, которая представляет собой грибной суп - практически нерастворимое вещество, настолько далекое от своего исходного продукта, что его едва ли можно признать грибным.

Рыбы - Суп с мацой

Рыбы, управляемые Нептуном и всегда склоняющиеся перед чувствами, а не перед разумом. Шарики мацы в этом супе напоминают полную Луну и навевают поэтичное настроение.

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