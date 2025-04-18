Ранее не было обнаружено никаких записей о том, что президенты делали вино или варили пиво в самом Белом доме - до 2011 года.

Президенты США варили пиво на протяжении многих десятилетий. Джордж Вашингтон варил его в Маунт-Верноне, а также перегонял виски. Тем временем Томас Джефферсон некоторое время "играл на арене алкоголя", делая вино в Монтичелло.

Как пишет Tasting Table, ранее не было обнаружено никаких записей о том, что президенты делали вино или варили пиво в самом Белом доме - до 2011 года.

"Именно президент Барак Обама сломал печать варки пива в самом Белом доме, присоединившись к американской традиции варить напиток дома, в переоборудованных подвалах, и разделяя почти священную культуру, которая проникла в американские сердца", - сказано в статье.

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Отмечается, что проект Обамы начался на кухнях Белого дома с помощью набора для домашнего пивоварения из местной мастерской и при поддержке его команды поваров - Сэма Касса и Тафари Кэмпбелла. Несколько пробных драфтов спустя (и несколько советов от домашних пивоваров в здании) - и родился первый White House Honey Brown Ale.

Название идет с секретом: мед, используемый в пиве Белого дома, производился на территории улья на Южной лужайке. Он придавал пиву прекрасный аромат и послевкусие, не делая его слишком сладким. Интересно, что сам улей был первым в Белом доме, и по крайней мере 70 000 насекомых производили мед, который используется в пиве и для других целей на кухне.

Примечательно, что команда Белого дома была весьма удивлена ​​тем, насколько вкусным было пиво, поскольку ни у кого из них не было опыта приготовления этого напитка. Но Honey Brown Ale имел такой успех, что вместе с ним были сварены еще два сорта пива: honey blonde (который Белый дом также называл портером) и honey ale.

"Неясно, варится ли этот напиток до сих пор бывшим президентом Обамой или нынешней администрацией Белого дома, но эти три, безусловно, войдут в американскую историю как нечто уникальное и по-настоящему особенное", - добавили там.

Новости о Бараке Обаме

Экс-президент США Барак Обама и известный американский рэпер Эминем публично поддержали тогдашнюю кандидатку на пост главы Америки Камалу Харрис. Политик даже в поддержку представительницы Демократической партии зачитал рэп.

Это произошло на предвыборном митинге демократов в Детройте 22 октября. Одним из приглашенных гостей был Эминем. Он выступил на митинге с призывом голосовать за Харрис. Артист убежден, что кандидатка в президенты будет бороться за свободу слова и мысли в США.

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