Экс-президент и рэпер публично заявили, что будут голосовать за демократку.

Экс-президент США Барак Обама и известный американский рэпер Эминем публично поддержали кандидатку на пост главы Америки Камалу Харрис. Политик даже в поддержку представительницы Демократической партии зачитал рэп.

Как сообщает ABC News, это произошло на предвыборном митинге демократов в Детройте 22 октября. Одним из приглашенных гостей был Эминем. Он выступил на митинге с призывом голосовать за Харрис. Артист убежден, что кандидатка в президенты будет бороться за свободу слова и мысли в США.

После своей речи знаменитость пригласил на сцену Обаму, который занимал пост лидера страны с 2009 по 2017 годы. Барак выходил на сцену под песню Эминема Lose Yourself. Более того, политик успел пошутить, процитировав слова из песни "заметил, как его ладони потеют", и зачитал некоторые строки из рэпа.

В дополнение, экс-президент отметил, что соперник Камалы - республиканец Дональд Трамп - не способен управлять страной. Свое высказывание он аргументировал недавним концертом политика, когда тот в течение 40 минут избегал ответов на вопросы избирателей и только качался под музыку.

"Если бы так вел себя ваш дедушка, вы бы забеспокоились. Это тот, кто хочет бесконтрольной власти. Нам не нужно видеть, как выглядит старый, сумасшедший Дональд Трамп без всяких ограничений. Америка готова перевернуть эту страницу", - сказал Обама.

Напомним, ранее Билли Айлиш поддержала Камалу Харрис на президентских выборах в США. Знаменитость объяснила, почему будет голосовать за демократку.

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