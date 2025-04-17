Президент США Дональд Трамп не считает украинского лидера Владимира Зеленского ответственным за российское вторжение, но все равно убежден, что тот сделал недостаточно для предотвращения войны. Об этом Трамп заявил, общаясь с журналистами в Белом доме.
"Россия намного больше, это гораздо более мощная военная сила. И если ты умный, ты не втягиваешься в войны... Я не обвиняю его. Но я не видел, чтобы он хорошо сделал свою работу. Я не являюсь большим [его] фанатом", - сказал Трамп.
Президент США подчеркнул, что не возлагает ответственность за войну на Зеленского, но он "не в восторге" от того, что эта война началась.
Трамп о Зеленском: последние заявления
Как писал УНИАН, на днях Дональд Трамп поставил в один ряд Владимира Зеленского, Джо Байдена и Владимира Путина, назвав их виновниками войны в Украине.
"Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что люди дадут тебе ракеты. (...) Миллионы людей погибли из-за трех людей. Путин - номер один. Байден, который понятия не имел, что он делает - номер два. И Зеленский. И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Я хочу остановить убийства", - сказал Трамп, когда услышал о желании Украины приобрести у США зенитные ракеты к системам Patriot.