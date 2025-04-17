Президент США отмечает, что Россия значительно мощнее Украины.

Президент США Дональд Трамп не считает украинского лидера Владимира Зеленского ответственным за российское вторжение, но все равно убежден, что тот сделал недостаточно для предотвращения войны. Об этом Трамп заявил, общаясь с журналистами в Белом доме.

"Россия намного больше, это гораздо более мощная военная сила. И если ты умный, ты не втягиваешься в войны... Я не обвиняю его. Но я не видел, чтобы он хорошо сделал свою работу. Я не являюсь большим [его] фанатом", - сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что не возлагает ответственность за войну на Зеленского, но он "не в восторге" от того, что эта война началась.

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Трамп о Зеленском: последние заявления

Как писал УНИАН, на днях Дональд Трамп поставил в один ряд Владимира Зеленского, Джо Байдена и Владимира Путина, назвав их виновниками войны в Украине.

"Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что люди дадут тебе ракеты. (...) Миллионы людей погибли из-за трех людей. Путин - номер один. Байден, который понятия не имел, что он делает - номер два. И Зеленский. И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Я хочу остановить убийства", - сказал Трамп, когда услышал о желании Украины приобрести у США зенитные ракеты к системам Patriot.

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